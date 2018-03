Avellino Juventus Utena Streaming video e diretta tv | orario e risultato live basket

Diretta/ Juventus Utena Avellino (risultato finale 77-77) : altro pareggio per la Scandone! (Europe Cup) : Diretta Juventus Utena Avellino, risultato finale 77-77: altro pareggio per la Scandone in una partita di Europe Cup, questa nell'andata dei quarti di finale giocata in Lituania(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 19:25:00 GMT)