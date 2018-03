Auto | Tesla crolla in Borsa | indagine Usa sull' incidente mortale

Tesla - Il lancio del Falcon Heavy con la Roadster diventa un corto d'Autore - VIDEO : Il lancio di Falcon Heavy e della Tesla Roadster personale di Elon Musk è diventato un VIDEO d'autore: SpaceX ha infatti pubblicato un filmato realizzato da Jonathan Nolan che rivive in 90 secondi l'evento, combinando sequenze ufficiali e amatoriali. Obiettivo Marte. La colonna sonora è quella di David Bowie ed è ormai diventata il simbolo del progetto: non potrebbe essere altrimenti, dal momento che per il manichino seduto al volante della ...

porsche ev Auto elettrica tesla : Nella fuga dai carburanti di origine fossile vinceranno i più veloci. Non stupisce dunque vedere tra le auto in corsa proprio la porsche, che ha annunciato di voler arrivare a vendere il suo primo modello all-electric entro il 2019. La casa automobilistica di Stoccarda aveva presentato il primo concept della porsche Ev nel 2015, ma ora il progetto è cresciuto e promette di far mangiare la polvere alla Model S di casa tesla. Stefan ...

Tesla e le altre - Le aziende Auto più innovative secondo Boston Consulting Group : Due realtà legate al mondo delle quattro ruote rientrano nelle prime dieci posizioni, quasi tutte costituite da società americane: fanno eccezione la Samsung , Corea del Sud, 5ª, e Alibaba , Cina, ...

Un 'saluto' alla Tesla Roadster - l'Auto in viaggio nello spazio profondo : Si allontana sempre di più dalla Terra la Tesla Roadster, la prima auto che ha intrapreso un viaggio spaziale intorno al Sole. Messa in orbita lo scorso 6 febbraio dal...

Teslas Are Finally Chasing Porsches Down the German Autobahn : Electric vehicles hitting showrooms this year include Jaguar's I-Pace crossover sport utility vehicle, as well as Audi's Q6 e-tron SUV. BMW is unveiling a battery-powered Mini next year, alongside ...

Space X - il super razzo di Helon Musk in viaggio verso Marte con un’Auto Tesla a bordo : ecco la simulazione del lancio : Partito il Falcon Heavy, il razzo della Space X di Elon Musk. Dal Kennedy Space di Cape Canaveral si è alzato sulle note della celebre Life on Mars di David Bowie. A bordo del gigante dello spazio c’è la Tesla Roadster, l’auto elettrica rossa che il razzo dovrebbe immettere su una traiettoria che la porterà nell’orbita di Marte. Atterrati perfettamente a Cape Canaveral, come previsto, i due razzi laterali L'articolo Space X, il ...

Un'Automobile nello spazio - la Tesla di Elon Musk in orbita : Cape Canaveral, , askanews, - Un'automobile nello spazio: le straordinarie immagini della Tesla Roadster rossa personale di Elon Musk, con un manichino vestito da uomo delle stelle al volante, in ...

Elon Musk manda una Tesla su Marte : è il primo space-spot Automobilistico : Un domani forse Elon Musk abbandonerà la sua carriera da imprenditore e si lancerà nel mondo dell'insegnamento, magari nella facoltà di economia, magari insegnando marketing. Potrebbe far nascere così altre menti 'diaboliche' come la sua, capaci di trasformare in evento di pubblicità anche un lancio spaziale . Perché ciò che è ...