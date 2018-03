huffingtonpost

: RT @PrincipeMiele: Auguri azzurri! #viagra - 1974_luna : RT @PrincipeMiele: Auguri azzurri! #viagra - patriziagatto3 : RT @HuffPostItalia: Auguri, Viagra. La pillola blu compie 20 anni - HuffPostItalia : Auguri, Viagra. La pillola blu compie 20 anni -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Prima cura contro la disfunzione erettile, ilha compiuto vent'. Una rivoluzione esplosa casualmente, sfruttando un effetto collaterale dato da un medicinale che doveva servire a curare l'angina. La cosiddetta "blu" è stata approvata dalla Food and Drug Administration (Fda) il 27 marzo 1998, abbattendo un tabù.Come accennato, il sildenafil, principio attivo del, era studiato dall'azienda Pfizer come rimedio contro l'angina per la sua azione di dilatazione dei vasi sanguigni, ottenuta bloccando una proteina chiamata Pde-5. Nei test sull'uomo dei primi'90 i miglioramenti del problema cardiovascolare erano risultati minimi, ma si era riscontrato un notevole aumento delle erezioni.In Italia, sarebbero state vendute 86 milioni di pillole nei primi diciottodi commercializzazione, che in Europa è iniziata pochi mesi dopo quella negli ...