Audi RS5 - Per la prima volta in versione Sportback

(Di mercoledì 28 marzo 2018) L'ha scelto il Salone di New York per il debutto in antemondiale della nuova RS5. La cinque porte affianca la coupé già presentata, replicandone le soluzioni tecniche e combinando per lala carrozzeriaalla motorizzazione più estrema disponibile. La base è infatti quella della nuova A5e questo modello sportivo sviluppato daSport è destinato ai principali mercati mondiali: a partire dalla seconda metà del 2018, sarà disponibile negli Stati Uniti e in Canada ed entro pochi mesi arriverà anche in Europa e in Cina. Le informazioni relative a prezzi e allestimenti per il mercato italiano saranno diffuse in un secondo tempo. 450 CV e 280 km/h. La RS 5sfrutta il nuovo V6 2.9 biturbo da 450 CV e 600 Nm, già proposto sulla RS5 Coupé e sulla RS4 Avant. Eroga la coppia massima da 1.900 a 5.000 giri in maniera costante e ...