Attraverso le Fiandre 2018 | Yves Lampaert concede il bis | la Quick-Step Floors non

LIVE Attraverso le Fiandre 2018 in DIRETTA : corsa imprevedibile - l’Italia punta su Moscon - Viviani e Modolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Attraverso le Fiandre 2018, corsa che ci conduce verso il Giro delle Fiandre in programma domenica. L’appuntamento di metà settimana ci manda alla scoperta di questa regione del Fiandre dove a Pasqua andrà in scena la seconda Monumento della stagione. Sono previsti 180 chilometri tra Roselare e Waregem: i primi 80 sono praticamente pianeggianti, poi si inizia a fare sul serio con Kortekeer, ...

Attraverso le Fiandre 2018 : muri e pietre ancora protagonisti - corsa aperta : Per alcuni sarà una prova generale in vista del Giro delle Fiandre, per altri pensando al Tour de France, mentre altri ancora proveranno in tutti i modi a vincerla. Domani si disputerà la Dwars Door Vlaanderen – Attraverso le Fiandre 2018, corsa in linea che come indica il nome si svolge nella regione che sta caratterizzando questa fase della stagione e lo farà fino a domenica. Data e percorso rinnovato, per una evento che negli ultimi ...

Attraverso le Fiandre 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti : L’ultimo test prima di domenica e del Giro delle Fiandre. Nella giornata di domani si disputerà la Attraverso le Fiandre – Dwars Door Vlaanderen 2018, corsa in linea che negli ultimi ha saputo ritagliarsi un ruolo di discreta importanza all’interno del calendario delle Classiche del Nord. Tanto che quest’anno, fatta eccezione di fatto per Peter Sagan e Philippe Gilbert che hanno preferito fermarsi per risparmiare energie, ...

Attraverso le Fiandre 2018 : il percorso ai raggi X. Corsa molto dura - c’è spazio per attaccare : Continuano le classiche del pavé in Belgio e mercoledì si correrà la 73ma edizione della Dwars door Vlaanderen – Attraverso le Fiandre. I corridori dovranno affrontare 180 km da Roeselare a Waregem con dodici muri e tre settori in pavé, che renderanno la Corsa molto selettiva. Alla partenza troveremo i migliori specialisti del circuito e ci aspettiamo di vedere grande spettacolo. Andiamo quindi ad analizzare il percorso della Attraverso le ...

Attraverso le Fiandre 2018 : data - programma - orari e tv. Il calendario completo : La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 14.30 ed in diretta streaming su Eurosport Player. Di seguito il programma completo. Attraverso le Fiandre Mercoledì 28 marzo Roeselare-...