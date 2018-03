Attacco di tosse a Otto e Mezzo | la Gruber non chiude la puntata

ilgiornale

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Un improvvisodi. E la diretta diviene interrotta bruscamente. L'inconveniente è successo questa sera a Lilliche, colta all'improvviso da una serie di colpi di, si è vista costretta are la trasmissione senza nemmeno salutare i propri telespettatori e gli ospiti presenti in studio (guarda il video).Questa sera, come sempre in onda su La7, Lillinon ha potuto a concluere, come avrebbe voluto, ladi. Stava trasmettendo in diretta quando una serie di violenti colpi dinon le hanno permesso di andare avanti a parlare. La giornalista, in evidente difficoltà, ha invitato con ampi gesti la regia a lanciare la pubblicità. E così la trasmissione non è stata chiusa con i consueti saluti finali.