Atletica | il futuro di Gianmarco Tamberi da dopo Bolt | tra assegni e grandi sponsor Il

oasport

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Gianmacoè sicuramente l’uomo simbolo dell’italiana, Campione del Mondo Indoor e Campione d’Europa nel 2016 che sta affrontando un periodo difficile a causa dell’infortunio. Nel frattempo, però, la sua immagine continua a decollare: Puma lo ha scelto per il, Bridgestone lo ha voluto per una campagna verso le Olimpiadi di Tokyo 2020, BMW gli ha regalato una M3 da 330 cavalli.a sei zeri non per modo di dire. Ora però l’obiettivo è tornare a gareggiare come ha rivelato il papà-tecnico Marco in un’intervista rilasciata a Tuttosport: “L’idea è di tornare in pedana quando Gimbo avrà nelle gambe salti da 2.30. Teoricamente tra fine maggio e inizio giugno. Nel 2017 era tornato a saltare, ma non era quello di prima dal punto di vista fisico. Ora invece i parametri sono analoghi a quelli precedenti ...