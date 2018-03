Astronomia | Marte | il Monte Sharp in una spettacolare immagine del rover Curiosity

meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Questo mosaico, catturato daldella NASA, guarda verso il. Al centro dell’si trova un’area con rocce contenenti materiali argillosi che gli scienziati non vedono l’ora di esplorare: potrebbe fare luce ancora di più sul ruolo dell’acqua nella creazione del paesaggio marziano. Il mosaico è stato creato con dozzine di immagini realizzate dalla Mast Camera di, scattate nel gennaio 2018, precisamente nel giorno marziano numero 1931 delsul Pianeta Rosso (un giorno sucorrisponde a 24 h 37 m e 23 s). Ilsi trova al centro del Cratere Gale, che ha un diametro di 154 km. Questo, chesta scalando dal 2014, probabilmente si è formato in presenza di acqua in vari punti della storia antica di. Questo lo rende il posto ideale per studiare come l’acqua abbia influenzato l’abitabilità del Pianeta Rosso ...