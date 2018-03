Assunzioni al Mef | al via i bandi per 400 funzionari

firstonline.info

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Al via seidi concorso per l'assunzione, in tutto, di 400presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze . I primi tresono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2018 e ulteriori tre saranno pubblicati nella GU del 6 aprile 2018. I concorsi sono tutti ...