Assegnato Premio Bper Banca per Promozione lettura : Bologna, 28 mar. (AdnKronos) – Bper Banca consolida la propria presenza accanto al Premio Strega Ragazze e Ragazzi. La terza edizione dello Strega dedicato ai più giovani, promossa da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti Benevento, Bologna Fiere-Bologna Children’s Book Fair, Centro per il libro e la lettura e appunto Bper Banca, si è arricchita di un Premio Speciale che Bper ha inteso istituire per ciascuna delle ...