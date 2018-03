Assegnato Premio Bper Banca per Promozione lettura

calcioweb.eu

: Grazie ai colleghi che mi hanno votato. E grazie ovviamente alla @juventusfc e ai ragazzi, che rendono possibile og… - SerieA_TIM : Grazie ai colleghi che mi hanno votato. E grazie ovviamente alla @juventusfc e ai ragazzi, che rendono possibile og… - quattroruote : La #Volvo #XC60 si aggiudica il premio World Car of the Year 2018, appena assegnato al Salone di New York… - ale_padoan : RT @quattroruote: La #Volvo #XC60 si aggiudica il premio World Car of the Year 2018, appena assegnato al Salone di New York -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Bologna, 28 mar. (AdnKronos) –consolida la propria presenza accanto alStrega Ragazze e Ragazzi. La terza edizione dello Strega dedicato ai più giovani, promossa da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti Benevento, Bologna Fiere-Bologna Children’s Book Fair, Centro per il libro e lae appunto, si è arricchita di unSpeciale cheha inteso istituire per ciascuna delle due categorie in concorso (+6, rivolta alla fascia di lettori dai 6 ai 10 anni e +11, rivolta alla fascia dagli 11 ai 15 anni). Questo pomeriggio, presso la Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, nell’ambito della manifestazione ufficiale dello Strega, è stato infattiilper ladella, dedicato alla categoria 6-10 anni e attribuito all’Istituto Comprensivo Zanella, Scuola Primaria Monte ...