Asia | Tokyo chiude in rosso Pesano i tecnologici

Borse Asiatiche minate dalla guerra commerciale. Tokyo in recupero : Teleborsa, - Le Borse asiatiche chiudono la seduta in prevalenza negative , dopo aver subito pressioni al ribasso dagli sviluppi della vertenza fra USA e Cina sugli scambi commerciali. Recupera Tokyo ...

Borsa : Asia volatile - Tokyo +0 - 7% : ANSA, - MILANO, 26 MAR - La settimana di Borsa inizia in calo in Asia ma un rimbalzo dei future statunitensi, in scia al quale i listini hanno ridotto le perdite sul finale di seduta, lascia ...

Mercati Asiatici Scontro Usa/Cina su dazi affossa Shanghai - -4 - 1% - e Tokyo - -4 - 5% - : Il dato giustifica il proseguimento della politica monetaria espansiva da parte della Bank of Japan, recentemente ribadito dal governatore Haruhiko Kuroda. Pesanti le Borse della Cina continentale, ...

Effetto dazi : Tokyo -3% - tonfo Asiatiche : 3.10 Avvio in profondo rosso per la Borsa di Tokyo sui timori di una guerra commerciale dopo i dazi all'import annunciati dal presidente americano Donald Trump. L'indice Nikkei crolla del 3% nelle prime battute. Pesanti in avvio anche le borse della "grande Cina":Shanghai a -2,78%, Shenzhen cede il 3,09% mentre Hong Kong la più pesante cede lo 3,67%. Sotto pressione i titoli dei produttori di metalli come Angang steel (-6,30%), Baoshan Iron ...

Borsa Asiatiche - orfane di Tokyo - chiudono caute : Andamento cauto oggi per le principali borse asiatiche con la piazza di Tokyo rimasta chiusa oggi per le elezioni politiche. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulla riunione di politica monetaria della Federal Reserve, che ha preso il via ieri per terminare oggi con l'annuncio stasera sui tassi. Tra le borse cinesi, Shanghai cede lo 0,32% e Shenzhen lo 0,30%, . Seul lima lo ...

Borse Asiatiche in ordine sparso orfane di Tokyo : Teleborsa, - Si muovono in ordine sparso le principali Borse asiatiche con la piazza di Tokyo rimasta chiusa oggi per le elezioni politiche. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulla ...

Borse Asia incerte su dazi - Tokyo debole : ANSA, - MILANO, 16 MAR - I mercati Asiatici e dell'area del Pacifico hanno chiuso la settimana con una seduta incerta, anche per le preoccupazioni della guerra commerciale globale ipotizzabile dopo i ...

Borse Asiatiche : chiusura in lieve aumento per Tokyo : Sullo sfondo resta lo scandalo politico che ha indebolito il primo ministro giapponese e la politica protezionista del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ricevi aggiornamenti su Nikkei ...

Borse Asiatiche ancora incerte. Tokyo recupera sul finale : Teleborsa, - Altra seduta incerta per le Borse asiatiche , che hanno risentito della chiusura debole di Wall Street, sempre sulle preoccupazioni di una svolta protezionistica nel commercio mondiale. I ...

Tokyo in calo. Giù anche il resto dell'Asia : Teleborsa, - Finale negativo per la piazza di Tokyo che interrompe la serie di quattro rialzi consecutivi. Deboli anche le altre borse asiatiche con gli investitori che continuano ad essere ...

Tokyo chiude in rialzo mentre l'Asia viaggia e due velocità : Le borse asiatiche chiudono una seduta a due velocità , condizionate dall' andamento incerto di Wall Street , che ieri ha continuato a risentire della storia dei dazi imposti dal Presidente USA Donald ...