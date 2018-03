Ascolti tv | vince con oltre 6 milioni di telespettatori la sfida Inghilterra – Italia

Ascolti tv - Che tempo che fa sfiora i 4 milioni di telespettatori e vince : A vincere la gara agli Ascolti di domenica 25 marzo con quasi 4 milioni di telespettatori (3 milioni 996mila) e uno share del 15.37% è Che tempo che fa, su Rai1. Bene a seguire anche Che tempo che fa – Il Tavolo, che ottiene 2 milioni 449mila spettatori e il 13.96% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la fiction Furore – capitolo 2, è stata scelta da 2 milioni 532mila spettatori con il 10.35% di share. Su La7 Non è ...

Ascolti tv - 'C'è posta per te' vince la prima serata di sabato 24 marzo : 'C'è posta per te' vince ancora la serata del sabato: il people show di Maria De Filippi su Canale 5 supera la concorrenza con il 27.47% di share pari a 5 milioni 384 mila spettatori. Il terzo ...

Tv : Ascolti - Argentina-Italia vince prime time per Rai 1 : L’incontro di ieri, in amichevole, della nazionale di calcio italiana con l’Argentina a Manchester ha vinto su Rai1 il prime time con 6 milioni 298mila spettatori e uno share del 24,5%. Segue, nella fascia, il film ‘La ragazza del dipinto’ che su Canale 5 ha avuto 2 milioni 391mila spettatori con l’11,1% di share. Su Rai2 la puntata di ‘Nemo – Nessuno escluso’ incassa 1 milione 362mila spettatori ...

Ascolti tv - vince Don Matteo 11 con oltre 6 milioni di telespettatori : Vittoria di Rai1 nel prime time del 22 marzo. Il nuovo appuntamento con Don Matteo, il ‘prete’ più amato del piccolo schermo, ha superato in media i 6 milioni di telespettatori (6 milioni 65mila con il 26% di share) conquistando il primo gradino del podio. Nel primo episodio i telespettatori sono stati 6 milioni 693mila pari al 25,2% di share e nel secondo 5 milioni 509mila pari al 27,1 di share. Ascolti tv prime time L’esordio ...

Ascolti tv 22 marzo - dati Auditel/ Flop The Voice - bene Maurizio Costanzo Show e Barbara d'Urso vince ancora : Ascolti tv 22 marzo 2018: Flop The Voice, bene Maurizio Costanzo Show e Barbara d'Urso vince ancora. Le ultime notizie su percentuali share raccolte ieri dai programmi tv(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:07:00 GMT)

Ascolti tv - l'Isola "miracolata" : vince di un soffio su Raoul Bova : Affrontato lo scoglio peggiore lunedì scorso (Montalbano, che ha vinto nonostante la replica), l'Isola dei Famosi...

Montalbano vince ancora in Ascolti tv : 12.55 Il commissario Montalbano domina ancora la prima serata tv: l'epodio in replica "La faccenda delicata" è stato visto su Rai1 da 6 milioni e 337 mila spettatori (il 26,6% di share) ed è stato il programma più visto della giornata di ieri. Anche la seconda serata è firmata Rai: 16,5% di share e 1.534.000 spettatori per "Che Fuori Che Tempo Che Fa", sempre su Rai 1.

Ascolti tv - vince Che tempo che fa con 4 - 2 milioni di telespettatori : La puntata di Che tempo che fa del 18 marzo, che aveva tra gli ospiti Laura Pausini, ha vinto la gara agli Ascolti di prima serata con 4 milioni 219mila telespettatori pari ad uno share del 15.51% nella prima parte del programma e 2 milioni 559mila con il 13.53% nella seconda parte. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Furore capitolo 2 ha avuto 2 milioni 481mila telespettatori pari ad uno share del 10%. Sempre in prima serata, Su Italia 1 Le Iene ...

Ascolti tv - vince Don Matteo 11 irresistibile per 6 - 3 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Contro Terence Hill e Don Matteo 11 non c’è partita: la nuova puntata dell’undicesima stagione della fiction di Rai 1 ha vinto gli Ascolti della prima serata con 6.269.000 spettatori e uno share del 26.9%, risultando anche il programma più visto dell’intera giornata. In particolare il primo episodio, “Genitori e figli”, ha sfiorato i 7 milioni di spettatori, 6.947.000 con il 26.4%, mentre il ...