Arriva portabilita' dello streaming

Iliad : portabilità al via dal 2 aprile e Arrivano le prime accuse ai concorrenti : La portabilità del numero verso Iliad si aprirà il prossimi 2 aprile, data in cui verosimilmente sarà attivo il nuovo operatore telefonico italiano. L'AD Benedetto Levi accusa i concorrenti di ostacolare il gruppo francese. L'articolo Iliad: portabilità al via dal 2 aprile e arrivano le prime accuse ai concorrenti proviene da TuttoAndroid.