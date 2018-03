Arresto cardiaco al distributore | Roberto | il benzinaio eroe che ha salvato la vita al

Nuova tragedia nel calcio : muore il giocatore Bruno Boban per Arresto cardiaco - il parere dell’esperto [FOTO] : 1/7 ...

Muore il giocatore Bruno Boban per Arresto cardiaco : il parere dell’esperto : Dopo la morte di Astori, un’altra tragedia colpisce il calcio europeo: Bruno Boban, Astro nascente del calcio croato stroncato, ad appena 25 anni, da un arresto cardiaco. Il prof. Michele Gulizia, Presidente della Fondazione per il Tuo cuore Onlus e Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia Ospedale “Garibaldi-Nesima“, ha dichiarato: “Sono trascorse poche settimane dall’analoga perdita del bravo Astori e ci ritroviamo a ...

Ciclista colpito da Arresto cardiaco a Introd salvato con defibrillatore : Un Ciclista valdostano di 36 anni colpito da arresto cardiaco è stato salvato a Introd con l'utilizzo di un defibrillatore semiautomatico in dotazione alla microcomunità del paese. La Centrale unica ...

Infarto : ennesima morte per Arresto cardiaco in una giovane : Dopo la morte della giovane di Cefalù il Prof. Michele Gulizia, Prseidente della Fondazione per il Tuo cuore Onlus e Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia Ospedale “Garibaldi-Nesima, ha dichiarato: “Si continua a restare attoniti spettatori di decessi improvvisi per malattie cardiovascolari in giovani adolescenti o bambini senza patologie conclamate. Non ci sono parole per esprimere sgomento e solidarietà ai genitori e alle ...

Arresto cardiaco mentre è in gita - muore studentessa di 14 anni : E' morta la studentessa quattordicenne di Cefalù vittima di un malore nei giorni scorsi mentre si...

Napoli - ragazza in gita ha un Arresto cardiaco nel sonno : Sempre più sono, purtroppo, i casi di arresti cardiaci che occupano gli spazi della cronaca. È accaduto ancora, è accaduto a Napoli . Una ragazzina siciliana di appena 14 anni, di Cefalù , una piccola cittadina in provincia di Palermo, ha avuto un arresto cardiaco mentre era in gita ...

“Addio - ci hai fatto divertire per anni”. Lutto nel mondo della tv. Se n’è andato per un Arresto cardiaco. È stato il fondatore (e ideatore) di tanti format amatissimi. Una presenza che mancherà a molti : Ha fatto divertire migliaia di persone con la sua musica e il suo immancabile intrattenimento. È Lutto nel mondo delle tv locali per la morte del papà di Musicallegria. Alberto Morelli, volto storico di Telestudio e Telestense e ideatore del seguitissimo programma di intrattenimento dedicato agli spettacoli, è deceduto martedì nella sua abitazione a Rovigo all’età di 73 anni per un arresto cardiaco. Morelli, nella sua carriera di ...

L’autopsia sul corpo di Davide Astori ha confermato la morte per Arresto cardiaco : L’esame autoptico effettuato oggi sul corpo di Davide Astori, difensore della Fiorentina e della Nazionale di calcio morto nella sua camera d’albergo nella notte tra sabato e domenica, ha confermato il decesso avvenuto nel sonno per un arresto cardiaco «senza The post L’autopsia sul corpo di Davide Astori ha confermato la morte per arresto cardiaco appeared first on Il Post.

Milano - morto clochard 47enne Ancora una vittima del freddo Trovato già in Arresto cardiaco : Un uomo di 47 anni stato Trovato in arresto cardiaco nei pressi della stazione Centrale. Senza successo i tentativi di rianimazione del 118, con i sanitari giunti sul posto con un'ambulanza e un'automatica Segui su affaritaliani.it

“La bimba è nata in Arresto cardiaco - tutti la credevano morta”. Richiamata dalle urla - la vicina esegue le istruzioni del 118 : Carolina Maneses ha salvato la vita di una bambina nata in casa e che era andata in arresto cardiaco. E’ accaduto a Borgosatollo, in provincia di Brescia. La madre, che ha già cinque figli, ha partorito una bambina che era in posizione podalica. La vicina di casa, Richiamata dalle urla, è entrata nell’appartamento della famiglia, ha chiamato il 118 di Bergamo e un infermiere ha guidato la donna nell’assistenza al parto. La ...

