Arrestato marocchino pro-Isis Minniti | L' allerta resta alta

Terrorismo : Arrestato a Torino militante italo-marocchino - era l'”ideologo” dell'Isis : In manette l'italo-marocchino Elmahdi Halili, considerato l'autore del primo testo di propaganda jihadista in italiano. Coinvolti nell'inchiesta anche alcuni italiani convertiti all'Islam, accusati di aver svolto una campagna di radicalizzazione sul web. Perquisizioni in tutta Italia.Continua a leggere

Terrorismo - 23enne italo marocchino Arrestato a Torino. “Fa parte di Isis” : era stato già condannato : È ritenuto autore del primo testo di propaganda dell’Isis in italiano. Era un personaggio noto agli investigatori dell’AntiTerrorismo perché tre anni fa aveva patteggiato una condanna a due anni per istigazione a delinquere con finalità di Terrorismo per la pubblicazione sul web di una serie di documenti dell’Isis. Da allora Elmahdi Halil, 23 anni, italo marocchino, era diventato oggetto di indagine e oggi è stato arrestato ...

Arrestato italo-marocchino militante Isis : "Partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico". E' l'accusa nei confronti di un italo-marocchino Arrestato questa mattina dalla Polizia al termine di un'indagine dell'Antiterrorismo coordinata dalla procura di Torino. Si tratta di Elmahdi Halili, 23enne autore del primo testo di propaganda dell'Isis in italiano.Nei confronti di Halili il gip del tribunale di Torino ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere al ...

