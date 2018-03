Arrestato italo-marocchino militante Is

: Blitz antiterrorismo, arrestato italo-marocchino militante Isis. Perquisizioni in tutta Italia [news aggiornata all… - repubblica : Blitz antiterrorismo, arrestato italo-marocchino militante Isis. Perquisizioni in tutta Italia [news aggiornata all… - SkyTG24 : #UltimOra #Terrorismo, arrestato italo-marocchino a Torino #Canale50 - kaxelivar : RT @SkyTG24: #UltimOra #Terrorismo, arrestato italo-marocchino a Torino #Canale50 -

"Partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico".E'l'accusa per undalla Polizia al termine di un'indagine dell'Antiterrorismo coordinata dalla procura di Torino. Si tratta di Elmahdi Halili, 23enne autore del primo testo di propaganda dell'Isis in italiano. Perquisizioni sono in corso da parte della Polizia nel Nord Italia nei confronti di soggetti legati ad ambienti dell'estremismo islamico.Coinvolti nell'inchiesta anche alcuni italiani convertiti all'Islam, oltre a stranieri.(Di mercoledì 28 marzo 2018)