Arnaud Beltrame | per Macron E' come Giovanna D' Arco Presente anche Sarkozy

Monsignor Delpini : «Ecco perché Arnaud Beltrame è un martire» : ... non solo come l'amico che regala qualche momento di fraterna condivisione, ma come il Signore, colui che è resurrezione di vita eterna, e tutto il mondo è come niente di fronte alla promessa della ...

Francia - l’agente eroe Arnaud Beltrame si è sposato in punto di morte : Francia , l’agente eroe Arnaud Beltrame si è sposato in punto di morte Poco prima dell’estrema unzione, padre Jean-Baptiste ha sposato Arnaud Beltrame con Marielle. I due stavano preparando il matrimonio da mesi.Continua a leggere Poco prima dell’estrema unzione, padre Jean-Baptiste ha sposato Arnaud Beltrame con Marielle. I due stavano preparando il matrimonio da mesi.Continua a […]

Arnaud Beltrame è morto. Il poliziotto eroe dell'attacco di Trebes che si è offerto al posto di una donna non ce l'ha fatta : Il tenente colonnello dei gendarmi Arnaud Beltrame è morto in seguito alle ferite riportate ieri nell'attacco terroristico di Trebes, in Francia. L'annuncio arriva su Twitter dal ministro dell'Interno francese, Gerard Collomb. Beltrame, 45 anni, si era offerto al terrorista al posto di una donna ostaggio."Il tenente colonnello Arnaud Beltrame ci ha lasciato. È morto per la patria. La Francia non dimenticherà mai il suo ...