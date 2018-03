Argentina | Tevez infortunato in partitella nel carcere dove è detenuto il fratello

Boca Juniors - Tevez si infortuna. Dall'Argentina : 'Ko dopo partita in carcere col fratello' : Praticamente un mese di stop per Carlos Tevez . Stiramento al soleo destro, infortunio relativamente normale per un calciatore, vista la zona di stress qual è la gamba, specialmente quella forte per ...

Argentina - Tevez infortunato dopo partitella col fratello in carcere : Clima teso tra il Boca Juniors e Carlos Tevez dopo l’infortunio muscolare al soleo della gamba destra occorso all’ex attaccante della Juventus che lo costringerà a tre settimane di stop. A quanto riporta la stampa Argentina il club di Buenos Aires è irritato con l’Apache che si sarebbe infortunato durante una partitella nel carcere di Bouwer dove si era recato a far visita al fratello Juan Alberto Martinez condannato per una ...

Argentina - riciclaggio : sospetti su Tevez e Heinze : BUENOS AIRES , Argentina, - L'attaccante del Boca Juniors Carlos Tevez e l'allenatore del Velez Gabriel Heinze sospettati di riciclaggio. Il pm argentino Guillermo Marijuan ha affermato ai microfoni ...