Argentina sotto processo | il k o di Madrid è un trauma Perduti senza Messi

gazzetta

: Queste le scelte di #DiBiagio per @Vivo_Azzurro che affronterà l' Argentina. Non ho statistiche sotto mano ma credo… - realvarriale : Queste le scelte di #DiBiagio per @Vivo_Azzurro che affronterà l' Argentina. Non ho statistiche sotto mano ma credo… - ETGazzetta : #Argentina, il giorno dopo il 6-1 subito dalla Spagna tutti sotto processo. Una sola certezza: 'Perduti senza… - Sport_Fair : Higuain, l'errore sotto porta è clamoroso ed in Argentina s'infuriano... [VIDEO] -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) "Possiamo solo pregare perchéarrivi in piena forma al Mondiale", ha concluso l'ex campione del mondo Mario Kempes. Un altro grande ex come Batistuta ha invece ammesso che la situazione è "...