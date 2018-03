Argentina | Higuain sotto accusa dopo l' 1-6 con la Spagna

LIVE Italia-Argentina - amichevole in DIRETTA : 0-2. Lanzini raccoglie l'assist di Higuain e chiude la contesa : CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI ARGENTINA-ITALIA Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Italia-Argentina: il CT Gigi Di Biagio si appresta a fare il suo esordio sulla ...

Argentina-Italia : 0-0 La diretta Buffon salva su Higuain : Di Biagio da spazio al 4-3-3: lì davanti la novità Chiesa con Immobile e Insigne. A centrocampo, nonostante le indiscrezioni circolate nel pomeriggio, giocherà Jorginho con...

Argentina-Italia - probabili formazioni e ultimissime : Di Biagio sceglie il 4-3-3 per arginare Messi-Higuain-Di Maria : Argentina-Italia, probabili formazioni E ultimissime- Mancano ormai poche ore al calcio d’inizio dell’amichevole tra Argentina e Italia, sfida che si svolgerà sul campo neutro di Manchester. Primo test per la Nazionale di Di Biagio. Anzitutto, il Ct azzurro proverà a mettere in serie difficoltà la federazione italiana per puntare ad una possibile e potenziale conferma […] L'articolo Argentina-Italia, probabili formazioni e ...

Argentina - Sampaoli : "Higuain in grande condizione". Mondiale lontano per Icardi e Dybala : Alla vigilia dell'amichevole contro l'Italia, il ct argentino Jorge Sampaoli ha parlato di ambizioni, obiettivi e, soprattutto, si è soffermato ad analizzare l'affollato parco attaccanti in vista dei ...

Argentina - Batistuta si schiera : “Meglio Higuain di Icardi. I Mondiali? Ecco chi li vincerà…” : Argentina, Batistuta- Gabriel Omar Batistuta, intervenuto ai microfoni di “Mediaset Premium” ha fatto il punto della situazione sulla corsa al Mondiale e sulle scelte di Sampaoli in vista di Russia 2018. L’ex attaccante di Fiorentina e Roma non ha dubbi sul dualismo Higuain-icardi: “Chi sceglierei in attacco tra loro due? Credo che ai Mondiali ci […] L'articolo Argentina, Batistuta si schiera: “Meglio Higuain ...

Argentina - Batistuta incorona Higuain : 'Meglio di Icardi' : Arriverà lontano anche questa volta'' : parola di Gabriel Batistuta che in una intervista a Premium Sport ha parlato dei prossimi mondiali di Russia. ''Cosa manca all'Argentina per vincere i Mondiali?...

Argentina - Batistuta : 'Higuain o Icardi? Io scelgo il Pipita' : La realtà però non è questa, i nostri giocatori giocano in tutto il mondo, ovunque fanno delle belle cose, tutti parlano di loro e abbiamo poco da chiedere'. 'Chi sceglierei in attacco tra Higuain e ...

Jorginho accende Italia-Argentina - in attesa di Juventus-Napoli : 'Higuain? Nel calcio si viene e si va' : FIRENZE - Ha preferito l'azzurro al verdeoro e la scelta, con il senno del poi, potrebbe causare qualche pentimento visto che ora potrebbe partecipare ai Mondiali con il Brasile del ct Tite , che non ...

Juve - Marchisio : 'Ora mantenere il vantaggio'. Higuain convocato per l'Argentina : 'Ora siamo in testa alla classifica: un risultato importante, ma dobbiamo mantenere il vantaggio'. Marchisio si gode il primato in classifica ma non abbassa la guardia in vista della sfida di ...

L'Argentina riscopre Higuain e Dybala : "Pipita il più grande dai tempi di Bati" : Un gol a testa per acciuffare i quarti di Champions e riconquistare i propri connazionali. L'eco della strepitosa serata di Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, autori ieri di un gol a testa contro il ...

Icardi e Dybala esclusi dalla nazionale Argentina. Torna Higuain : Roma, 1 mar. , askanews, Fuori Icardi e Dybala, Torna Higuain e c'è Perotti. Il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli ha reso noto la lista dei giocatori impegnati nelle squadre estere per le due ...

Italia-Argentina senza Dybala e Higuain - ma in Russia... : Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, a Dybala , che in quel periodo era infortunato, e al Pipita, Sampaoli ha spiegato che non li avrebbe chiamati per le gare di marzo, ma li ha anche ...

Argentina - Sampaoli in Italia per Higuain e Icardi : TORINO - Quella di Jorge Sampaoli , già ai tempi della Nazionale cilena abituato ad andare a trovare i suoi giocatori in giro per il mondo, sarà una full immersion di calcio Italiano. Domani assisterà a due partite dal vivo. All'ora di pranzo sarà a Bergamo, per il big match tra l'Atalanta e Napoli : osservato speciale il Papu ...