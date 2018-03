Apple propone gli emoji dedicati alla disabilità

gqitalia

: RT @EnsOnlus: Nuove #emoji 'per una cultura della diversità che sia inclusiva verso la #disabilità'. Questa nuova iniziativa della @Apple c… - MAFlumero : RT @EnsOnlus: Nuove #emoji 'per una cultura della diversità che sia inclusiva verso la #disabilità'. Questa nuova iniziativa della @Apple c… - Miryam85_DeRosa : RT @EnsOnlus: Nuove #emoji 'per una cultura della diversità che sia inclusiva verso la #disabilità'. Questa nuova iniziativa della @Apple c… - UAlterazioni : RT @EnsOnlus: Nuove #emoji 'per una cultura della diversità che sia inclusiva verso la #disabilità'. Questa nuova iniziativa della @Apple c… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Ci sono le espressioni più assurde, i piatti giapponesi e gli italianissimi spaghetti, cani, gatti, topi ed elefanti. Tra glidisponibili per messaggiare con gli amici non manca più nessuno, tranne qualche icona dedicata a chi soffre di una qualche. A farlo presente al consorzio Unicode – responsabile dei set dipresenti sui device di tutto il mondo – è stata, che ha presentato una rosa di nuovi simboli da aggiungere a quelli attualmente in uso. Tra questi, troviamo un ragazzo e una ragazza in carrozzina, la protesi di un braccio e di una gamba, ragazzo e ragazza che parlano con il linguaggio dei segni e due cani da accompagnamento. Questipotrebbe dunque arrivare ad arricchire le nostre app di messaggistica, includendo nuove possibilità di espressione. Prima, però, dovremo attendere il via libera di Unicode, un passaggio solitamente tutt’altro ...