Apple guarda alla scuola | iPad più economico e app e servizi per studenti e insegnanti

OnePlus è appena dietro ad Apple e a Google per quanto riguarda gli aggiornamenti di sistema : Secondo Stiftung warentes, una organizzazione indipendente tedesca che compara prodotti e servizi, OnePlus è tra le migliori compagnie quando si parla di aggiornamenti , alle spalle solo di Apple e Google . Più staccati gli altri.

Apple : “Il rallentamento riguarda solo l’iPhone” : solo le prestazioni degli iPhone sono soggette ad un rallentamento programmato per l’invecchiamento della batteria. Nella bufera per l”obsolescenza programmata‘ dei propri dispositivi, Apple ha reso noto che la questione non riguarda iPad, Apple Watch o MacBook. Il rallentamento delle prestazioni, ha spiegato il colosso di Cupertino, “mira esclusivamente a prevenire inaspettati spegnimenti, in modo che l’iPhone ...