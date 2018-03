Appendino | Non manderò i vigili a impedire l' entrata a scuola dei bimbi non

Caso Olimpiadi - l'Appendino Non vuole mollare e potrebbe anche arrivare a dimettersi : Il Movimento 5 Stelle si spacca sulle Olimpiadi invernali a Torino e salta il Consiglio comunale che avrebbe dovuto discutere una mozione sulla candidatura. Assenti dall'aula 4 consiglieri grillini, ...

Le Olimpiadi? Non più un male : l'inversione di Grillo per aiutare Appendino : «I Giochi sono funzionali alle classi politiche ed economiche per appagare il delirio di onnipotenza di immarcescibili saltimbanchi e molti affari per gli imprenditori». Era il 9 settembre 2016. Il ...

Appendino gela la Camera di Commercio : "Quello non è il dossier della città" : ... a partire da quello di Torino' e ci 'sarà il massimo coinvolgimento degli operatori del mondo della neve'. E poi: 'Questo studio è la prima tappa'. LA COPERTURA DEL BOB Peccato, però, che sia stata ...

Italiaonline - Appendino : grazie a lavoratori che lottano - azienda non può chiudere : La Sindaca di Torino Chiara Appendino presente alla mobilitazione dei lavoratori e lavoratrici di Italiaonline, in sciopero davanti l'azienda per protestate contro il rischio di oltre 400 esuberi

Appendino : non accetto che si dica bilancio è falso : Torino, 15 gen. (askanews) 'Quando si dice che il bilancio della città di Torino è falso io da rappresentante di questa amministrazione mi assumo la responsabilità di difendere l'ente che rappresento. ...

Appendino : non si metta a rischio Comune per campagna elettorale : Torino, 15 gen. (askanews) 'E' il tempo delle responsabilità cosa che e' ben più difficile che mettere la polvere sotto il tappeto. Ben vengano critiche politiche quelle costruttive, ma non accetterò ...

Torino - Renzi contro Appendino : "Gli amministratori Pd non falsificano i bilanci" : Replica la sindaca: "Dopo i grandi successi il segretario Dem si sostituisce ai magistrati mentre illustri esponenti del suo partito sono sotto inchiesta per...