Antonello | “addio Sabatini? Scelte di natura personale”

(Di mercoledì 28 marzo 2018) “L’addio di? Sonodipersonale ma noi come Inter dobbiamo restare concentrati sugli obiettivi di quest’annata.E’ un momento delicato della stagione e tutti dobbiamo restare concentrati. Avremo il Verona e poi il derby, serve la massima concentrazione per i prossimi impegni sportivi. Poi sonopersonali e non ho altro da aggiungere”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter Alessandroa Premium Sport. “Inter in crescita? Sì, assolutamente. Con il Napoli si erano visti dei segnali positivi, poi ribaditi contro la Samp. Ora i ragazzi torneranno dai ritiri delle nazionali, in questi giorni sono ripresi gli allenamenti e ci auguriamo che con il Verona riusciremo a ribadire quello che è stato il trend di ripresa della squadra. Si è visto il gioco, quindi ci auguriamo che si possa proseguire in ...