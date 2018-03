Anticipazioni spagnole Il Segreto | arriva Irene | un nuovo amore per Severo

Doleres e Tiburcio si sposano al Segreto : Anticipazioni spagnole sul matrimonio : Dolores e Tiburcio si sposano al Segreto. Finalmente ci sarà l'attesissimo "sì". La loro storia è nata in sordina (per non destare scalpore) e si evolverà pian piano: entrambi scopriranno di amarsi davvero e che potrebbero anche compiere il grande passo. Dolores sarà quindi pronta a rifarsi una vita, e questa volta con un uomo fedele al suo fianco, che non ha occhi che per lei e che non la abbandonerà per i suoi sogni. Le anticipazioni spagnole ...

Nicolas muore al Segreto? Anticipazioni spagnole sulla sua fine : Nicolas muore al Segreto? Purtroppo non finiranno mai i momenti difficili per il fotografo che, dopo essere ritornato a Puente Viejo portando nel suo cuore il lutto per la perdita di Mariana Castaneda, dovrà anche cercare di sopravvivere per non essere ammazzato dal Generale della Guardia Civile. Nicolas Ortuno si caccerà in un bel guaio, da cui potrebbe salvarsi solo grazie all'aiuto dei suoi amici più fedeli, che arriveranno persino a ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole future (ultima stagione) : Nicolas fugge da Puente Viejo : Nicolas fugge da Puente Viejo per non venire ammazzato! La sua situazione diventerà sempre più critica, come ci rivelano le anticipazioni spagnole dell'ultima stagione del Segreto: durante il suo trasferimento da un carcere a un altro, il Generale della Guardia Civile chiederà ai suoi uomini di fermarsi nel bel mezzo della foresta per uccidere con le proprie mani Nicolas Ortuno. Quest'ultimo non avrà paura, affronterà a muso duro il Generale e, ...

Una Vita - Anticipazioni puntate spagnole : novità calienti per Simon : Simon, come le puntate spagnole di Una Vita mostrano, perderà presto sua madre, ma si arrenderà all’amore, trascorrendo ore piacevoli con la donna che fino ad ora ha cercato il modo di averlo tra le sue braccia, chi potrebbe essere? Una Vita puntate spagnole: l’amore arriva a Simon Simon Gayarre ed Elvira Valverde si sono conosciuti in un momento in cui la giovane figlia del colonnello, per la disperazione, era sul punto di togliersi ...

Una Vita Anticipazioni spagnole : torture all'ospedale psichiatrico Video : anticipazioni spagnole #Una Vita a dir poco imperdibili. In queste puntate, stiamo assistendo alla disfatta di Cayetana, costretta a sottostare alla custodia di Teresa. La Sotelo però ben presto si rivelera' per quello che è, ovvero un'abilissima mentitrice. A scoprirlo sara' Fabiana che, per lo sconcerto, sara' vittima di un pericoloso incidente che potrebbe costarle la Vita. Intanto Celia non vuole assolutamente perdonare Felipe, sebbene ...

Una Vita Anticipazioni spagnole : Simon scopre di essere il figlio di Susana : Grazie ad una serie di importanti indizi, Simon si convince che Susana sia sua madre e la affronta...

Il Segreto - Anticipazioni puntate spagnole : il matrimonio di Julieta : L’arrivo di Julieta a Puente Viejo ha scombussolato non poco i compaesani. Inoltre la giovane, che è amata da tutti, ha contro di lei Francisca. Quest’ultima, come sempre, si intrometterà sui sentimenti della dolce ma testarda madre di Ana, la figlia morta. Per lei organizzerà un matrimonio. anticipazioni Il Segreto, il matrimonio di Juleta Dal suo arrivo a Puente Viejo Julieta ha avuto molti problemi. Come sappiamo è stata amata dai ...

Una Vita - Anticipazioni spagnole : LA MORTE DI MARTIN ENRAJE : Nuovo lutto nelle puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita): nel corso dell’episodio 723 andato in onda in terra iberica lunedì 19 marzo 2018, i telespettatori hanno assistito alla MORTE di MARTIN ENRAJE (Javi Chou), il marito di Casilda Escolano (Marita Zafra). Cerchiamo quindi di capire insieme come si è arrivati a questa svolta funerea… Tutto ha avuto inizio quando alcuni operai del giacimento d’oro di proprietà di Ramon ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : DOLORES e TIBURCIO si sposano! : Nelle puntate spagnole de Il Segreto sta per svolgersi un nuovo matrimonio: stando a quanto segnalato dal portale web Cultura En Serie, DOLORES Asenjo (Maribel Ripoll) e TIBURCIO Comino (Cesar Capilla) convoleranno a giuste nozze nel corso dell’episodio 1789 della telenovela (in onda in Spagna venerdì 23 marzo 2018). Facciamo così un breve ripasso per capire come si arriverà al momento del sì… Dopo aver avviato una relazione con ...

Severo e Irene si mettono insieme? Nuova coppia del Segreto - Anticipazioni spagnole : Severo e Irene si mettono insieme? Non è stato per niente facile per Severo accettare la morte di sua moglie Candela, ma si aprirà un nuovo capitolo della sua vita, durante il quale comincerà a sperare di poter essere Nuovamente felice. Porterà sempre nel suo cuore il lutto della sua amata, anche se, proprio in quel cuore, si farà a poco a poco spazio un'altra donna: Irene, che era giunta a Puente Viejo per parlare con Severo Santacruz di suo ...

Come è morto il figlio di Irene? La storia vera del bambino - Anticipazioni spagnole Il Segreto : Come è morto il figlio di Irene? Anche questa donna ha un passato travagliato. Nessuno, a Puente Viejo, ha una storia serena da raccontare: ogni personaggio ha avuto delle esperienze drammatiche che segnano profondamente e dalle quali, alle volte, è anche difficile liberarsi. Severo Santacruz ne sa qualcosa e capirà in maniera immediata il dolore di Irene. Ha perso un figlio qualche tempo prima di incontrare Severo e, da quel giorno, la sua vita ...