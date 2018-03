Anticipazioni Chi l’ha visto | puntata mercoledì 28 marzo

Chi l'ha visto? Anticipazioni puntata di oggi - mercoledì 28 marzo 2018 : Federica Sciarelli segue in diretta il verdetto del processo in appello contro Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa.

LE IENE SHOW/ Anticipazioni e servizi 28 marzo : l’inchiesta sui genitori separati : Le IENE SHOW tornano in onda oggi, domenica 28 marzo, in prima serata su Italia 1: tra i servizi, l'inchiesta sui genitori separati e la morte di David Rossi.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 09:35:00 GMT)

DANCE DANCE DANCE/ Finale - Anticipazioni : chi sarà il vincitore? : DANCE DANCE DANCE anticipazioni Finale 28 marzo: ultimo atto per le due coppie finaliste. Chi vincerà tra Silvia e Giulia Provvedi, Cristina Marino e Giulio Berruti?(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 09:02:00 GMT)

CHI L’HA VISTO?/ Anticipazioni 28 marzo : il caso di Roberta Ragusa : Chi l'ha VISTO? torna in onda oggi, mercoledì 28 febbraio, in prima serata su Raitre: Federica Sciarelli si occupa del caso di Roberta Ragusa in attesa della sentenza d'appello su Logli.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 08:21:00 GMT)

Report – Seconda puntata del 26 marzo 2018 – Anticipazioni - inchieste. : Questa sera, in prima serata su Raitre Seconda puntata della nuova edizione di Report, il programma di inchieste e approfondimento, che nelle scorse edizioni ha fatto luce su diversi casi scottanti, interessando una platea sempre più ampia. Report Alla conduzione, per la terza serie consecutiva, l’autore Sigfrido Ranucci e la collaborazione delle cinque storiche firme […] L'articolo Report – Seconda puntata del 26 marzo 2018 – ...

Anticipazioni Isola dei Famosi : Valeria se ne va - chi verrà eliminato? : Martedì 27 marzo, torna in prima serata su Canale 5, l'Isola dei Famosi. Giunto alla sua decima puntata, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi, cercherà di migliorare gli ascolti, piuttosto deludenti, di questa stagione. Proprio per risollevare l'audience, è stata inviata in Honduras una 'sirena speciale': Valeria Marini. La Marini vince la prova e lascia l'Isola Dopo un'intensa - e calda - settimana in Honduras, la Valeriona Nazionale, ...

Don Matteo 11 - Anticipazioni puntata 29 marzo : un’alleanza tra Cecchini e la ‘capitana’ : Dopo i primi dieci episodi (i cui ascolti restano strepitosi di settimana in settimana, segnando ogni volta un grande successo), giovedì 29 marzo alle 21.25 su Rai1 torna la storica serie sulle peripezie del sacerdote interpretato da Terence Hill. Va ovviamente avanti la trama “orizzontale”, quella che si dipana di puntata in puntata e che regola le azioni dei personaggi – sempre con Spoleto a fare da sfondo – così come, allo stesso tempo, ogni ...

GREY'S ANATOMY 14/ Anticipazioni del 26 marzo 2018 : al via il concorso. Chi vincerà? : GREY'S ANATOMY 14, Anticipazioni del 26 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Fox Life. I medici entrano in conflitto per la competizione, creando tensioni. (Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:30:00 GMT)

Beautiful : RIDGE IN CARCERE - ecco chi vuole proteggere… [Anticipazioni americane] : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, come già vi avevamo riportato, RIDGE Forrester verrà arrestato e, una volta in prigione come sospettato per il tentato omicidio di Bill Spencer, l’uomo ad un certo punto deciderà di proteggere qualcuno: Quinn Forrester! La designer non ha un vero alibi per il momento dello sparo a Bill: furiosa con l’editore per la rabbia riservata a Wyatt e dopo aver manifestato il suo rancore ad Eric, ...

Report 2018 - puntata 26 marzo Anticipazioni : inchiesta sui rifiuti e sui cellulari a scuola : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet, e smartphone in live streaming su RaiPlay . Report, anticipazioni puntata 26 marzo ' Un tocco di classe, digitale' di Alessandra Borella . Mentre ...

Emigratis 3 - Pio e Amedeo/ Anticipazioni e diretta 26 marzo 2018 : da Gianluca Vacchi a Fedez e Chiara Ferragni : Emigratis 3, Anticipazioni puntata 26 marzo: Pio e Amedeo voleranno a Los Angeles, dove incontreranno Fedez e Chiara Ferragni! Appuntamento stasera, alle 21.20, su Italia 1(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 08:45:00 GMT)

Ballando con le stelle - terza puntata 24 marzo : Anticipazioni - ecco chi rischia l'eliminazione : Vi ricordiamo che il programma sarà visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma web della Rai . Ballando con le stelle, una nuova eliminazione alle porte La coppia Don Diamont " Hanna ...