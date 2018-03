Anthony Joshua vs Joseph Parker | quanti soldi guadagnano i pugili? Montepremi da urlo per

Boxe - Anthony Joshua vs Joseph Parker : orario d’inizio e diretta tv del match Video : Notte di 'noble art' sabato 31 marzo al Principality Stadium di Cardiff, in Galles, teatro della sfida tra Anthony Joshua e Joseph Parker che mette in palio la cintura Mondiale unificata WBA, IBF, IBO e WBO dei #pesi massimi. Ecco perché la serata britannica assume una valenza specifica eccezionale per la grande Boxe internazionale del ventunesimo secolo [Video]. Con i due campioni salira' sul ring Giuseppe Quartarone, esperto arbitro italiano ...

Anthony Joshua vs Joseph Parker - Mondiale Pesi Massimi 2018 : orario d’inizio e come vedere il match in tv. La data e il programma completo : Sabato 31 marzo si combatterà uno dei match più attesi dell’anno: Anthonuy Joshua e Joseph Parker sono pronti per sfidarsi sul ring di Cardiff, in palio addirittura quattro cinture mondiali dei Pesi Massimi. Il britannico metterà sul tavolo i suoi titoli WBA, IBF, IBO mentre il neozelandese quella WBO: si tratta di un incontro attesissimo, una sfida stellare e avvincente. Il padrone di casa partirà con tutti i favori del pronostico ma il ...

Anthony Joshua deride Wilder : 'Tira pugni come mulini a vento' Video : Cresce l'attesa per la supersfida dei pesi massimi [Video] tra Anthony Joshua e Joseph Parker, in programma a Cardiff il prossimo 31 marzo. Il vincitore uscira' dal ring con ben quattro cinture, Joshua detiene attualmente quella di campione mondiale IBF ed IBO e di Supercampione WBA; Parker è il campione iridato versione WBO. Si tratta del penultimo passo verso la riunificazione del titolo della categoria regina della #boxe. Intervistato da Sky ...

Meghan Markle e Harry - il pugile Anthony Joshua si offre testimone e ci prova : 'Hai una sorella?' : ... l'ultimo a farsi scherzosamente avanti - mentre la lista dei predestinati resta aperta e naturalmente riservatissima - è stato, a modo suo, l'esplosivo campione del mondo di pugilato dei massimi ...

