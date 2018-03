Annusa il naso della padroncina e scopre un tumore

Blastingnews

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Ci troviamo in America, dove Lauren Gauthier, una donna avvocato di appena 42 anni, si è ritrovata costretta a sottoporsi ad un delicatissimo intervento per riuscire ad asportare undalla propria pelle. La sua fortuna, secondo quanto raccontato dalla stessa Lauren, è stato il potente olfattosua cagnolina, Victoria, che mentreva ilsuasi è comportata in un modo anomalo rispetto al suo solito. La donna decise, qualche giorno dopo, di recarsi in ospedale per sottoporsi al controllo di uno specialista perché aveva notato un piccolo brufolo rosso che non accennava a sparire dal suo. Dopo una accurata analisi, si scoprì che quel brufolo nascondeva qualcosa di gran lunga peggiore di un banalissimo ammasso di pus e materiale di scarto. La piccola bestiolina era riuscita adre un qualcosa di maligno sulla pellepropria padrona: ...