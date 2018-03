Angelina Jolie si dedica solo ai figli | nessuna nuova fiamma per lei

Angelina Jolie non frequenta nessun altro (dopo Brad Pitt) : Come procede la vita di Angelina Jolie dopo Brad Pitt? A dar retta a diverse voci l’attrice, che ha detto addio al collega nel settembre 2016, starebbe frequentando un nuovo uomo. Un agente immobilare, più grande di lei, e decisamente lontano dal mondo di Hollywood. Un gossip, questo, che si è fatto più insistente nelle ultime settimane ma che non troverebbe riscontro. Secondo il sempre ben informato People, la 43enne al momento sarebbe ...

The tourist - Rai 4/ Curiosità sul film con Johnny Depp e Angelina Jolie (oggi - 18 marzo 2018) : The tourist, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 18 marzo 2018. Nel cast: Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, alla regia Florian Henckel von Donnersmack. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 20:31:00 GMT)

Nuovo amore per Angelina Jolie - è Garrett Hedlund : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Stasera Angelina Jolie e Johnny Depp in The Tourist su Rai 4 : Su Rai 4 in prima serata il film dove Johnny Depp è il turista americano che si innamora di una bellissima Angelina Jolie con Venezia sullo sfondo The Tourist, film in tv: streaming e diretta Una storia d'amore tra Angelina Jolie e Johnny Depp ma anche di intrighi con Venezia bellissimo scenario che fa da sfondo al film The Tourist che Rai 3 ha in programma per questa ...

