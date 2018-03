Andare ai concerti allunga la vita Lo dice la scienza

huffingtonpost

(Di mercoledì 28 marzo 2018)ainon è soltanto una bella esperienza, ma sembra che possa addiritturare la. Come riporta il quotidiano britannico Independent, Patrick Fagan, docente associato di Scienze Comportamentali presso la Goldsmith's University, ha realizzato una ricerca commissionata da O2 i cui risultati hanno dimostrato che assistere ad un concerto per almeno venti minuti aumenta il benessere del 21%. Se si tiene in considerazione un precedente studio secondo cui alti livelli di benessere potrebberore laumana di nove anni, il conto è presto fatto.La ricerca dell'università londinese è stata condotta sottoponendo i partecipanti a test psicometrici personalizzati e test di frequenza cardiaca. Gli esiti hanno registrato un aumento dell'autostima (+ 25%), di vicinanza agli altri (+ 25%) e stimolazione mentale (+ 75%) durante la ...