Anche Google vuole le gif e si compra il motore di ricerca Tenor

Google aggiorna Play Film : ora comunica la disponibilità Anche su altri servizi streaming - video - : ... grazie a questa funzionalità basterà cercare il titolo di un Film per sapere, oltre che se è disponibile nel catalogo di Play Film, se è possibile trovarlo sulle altre piattaforme streaming. Google ...

Il grande rifiuto di Zuckerberg : non si presenterà al Parlamento Gb. E il Congresso Usa vuole sentire Anche Google e Twitter : Mark Zuckerberg ha detto no: il patron di Facebook non si presenterà di fronte ai deputati britannici della commissione cultura, digitale e media per rispondere a domande sullo scandalo...

Zuckerberg - il grande No : si rifiuta di presentarsi al Parlamento Gb. E il Congresso Usa vuole sentire Anche Google e Twitter : Mark Zuckerberg ha detto no: il patron di Facebook non si presenterà di fronte ai deputati britannici della commissione cultura, digitale e media per rispondere a domande sullo scandalo...

Perché Google Home è destinato al successo Anche in Italia : (Foto: Google) Quello degli assistenti digitali domestici è un mercato che in Italia non ha ancora preso piede: Amazon, che con gli speaker Echo è stata la prima a diffondere la sua Alexa nelle case degli angolofoni, non ha ancora a disposizione un algoritmo che comprenda adeguatamente la lingua Italiana; Apple, la cui Siri conosce già bene il nostro idioma, ha tardato finora a presentare un prodotto (le sue casse HomePod hanno sono arrivate ...

Dal 27 marzo Google Home sarà disponibile Anche in Italia : Google Home, l’altoparlante per la casa con l’Assistente Google, sarà messo in vendita anche in Italia a partire dal prossimo 27 marzo. Il dispositivo è il primo di questo tipo a essere venduto nel nostro paese ed era atteso da The post Dal 27 marzo Google Home sarà disponibile anche in Italia appeared first on Il Post.

Anche in Italia la svolta per Google Assistant : elenco app compatibili e come sfruttarle : Stiamo vivendo un periodo davvero ricco di novità per tutti coloro che sono sempre attenti alle innovazioni di Google Assistant. Il colosso di Mountain View, dopo aver esteso il proprio raggio d'azione a tablet e smartphone con versioni di Android più datate, come del resto vi abbiamo riportato quasi in tempo reale sulle nostre pagine, nelle ultime ore ha assicurato un altro importante plus al pubblico Italiano, visto che possiamo parlare di ...

Google Maps : in test nuove scorciatoie personalizzabili sulla home - arriveranno Anche da noi? : Iniziano a comparire in giro per il mondo i primi segni riguardanti una nuova ed utile funzione di Google Maps , quella relativa alle nuove scorciatoie . Non si tratta di una novità assoluta, visto che tale strumento è stato citato in ...

Google Pay arriva su Wear OS Anche in Canada - Spagna e Australia : Google continua a spingere sulla piattaforma Google Pay che da oggi è disponibile anche attraverso Wear OS, che ha da ieri sostituito Android Wear, in Canada, Spagna e Australia. L'articolo Google Pay arriva su Wear OS anche in Canada, Spagna e Australia proviene da TuttoAndroid.

Anche Google dice no alle pubblicità delle criptovalute : (Immagine: pixabay) Google ha annunciato che vieterà gli annunci pubblicitari che promuovono le criptovalute e le Initial Coin Offering (Ico) a partire da giugno. Le nuove policy vieteranno Anche altri prodotti finanziari rischiosi. Big G si allinea a quanto deciso da Facebook lo scorso gennaio ma Bloomberg ha ricostruito che gli annunci di criptovaluta avevano superato il limite imposto dal social media di Zuckerberg attraverso degli errori di ...

Al completo Google Assistant in Italia : Anche su smartphone Lollipop e tablet MarshMallow : Una storia a lieto fine quella legata al rilascio di Google Assistant in Italia, che ha finalmente raggiunto gli smartphone equipaggiati con Android Lollipop 5.0 e 5.1 ed i tablet con MarshMallow 6.0. Era il mese di novembre quando la distribuzione ebbe inizio, anche se a singhiozzo, e con criteri che francamente ancora ci sfuggono. Finalmente però il processo di capillarizzazione pare sia giunto al termine, coinvolgendo tutti gli attori ...

Google Allo Web presto dovrebbe funzionare Anche senza un telefono connesso alla rete : Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, il client Web di Google Allo prima o poi sarà completamente indipendente da un telefono connesso alla rete L'articolo Google Allo Web presto dovrebbe funzionare anche senza un telefono connesso alla rete proviene da TuttoAndroid.

Google Lens riconosce ora animali e piante - e arriva Anche su ChromeOS : Google Lens sa ora riconoscere animali e piante, anche se solo tramite Google Foto, e arriva anche sui dispositivi con ChromeOS: ecco le ultime novità sul servizio di machine learning dedicato alle immagini di Google. L'articolo Google Lens riconosce ora animali e piante, e arriva anche su ChromeOS è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Vaticano - Anche Harvard - Tim e Google per sostenere la prima Hackathon per studiare soluzioni per i migranti : Una iniziativa che si spera abbia un impatto sui giovani di tutto il mondo. L'evento ha avuto il sostegno di Google, Microsoft e Tim.

#Elezioni2018 - Anche Google celebra con un Doodle il voto dell'Italia : 46 milioni di Italiani chiamati alle urne: per la prima volta la legge in vigore è il cosiddetto 'Rosatellum'. Errori nelle schede a Palermo e a Mantova. Nel capoluogo siciliano ne saranno ristampate 200mila. In Lombardia e nel Lazio si vota anche per le elezioni regionali