Anatra Zoppa a L' Aquila | Passo Possibile | Sarebbe la restituzione del

abruzzo24ore.tv

: COMUNE L'AQUILA, ANATRA ZOPPA SI AVVICINA; BIONDI FURIOSO, ''VIA GIUDIZIARIA AL POTERE'' - Seo Marketing Article - ArticoliSeo : COMUNE L'AQUILA, ANATRA ZOPPA SI AVVICINA; BIONDI FURIOSO, ''VIA GIUDIZIARIA AL POTERE'' - Seo Marketing Article - ArticoliSeo : COMUNE L'AQUILA, ANATRA ZOPPA SI AVVICINA; BIONDI FURIOSO, ''VIA GIUDIZIARIA AL POTERE'' - kekkobrakko : L’Aquila, rischio anatra zoppa? Si accende la polemica -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) L'- Il sistema elettorale corrente prevede sì un sistema proporzionale con un correttivo maggioritario, ma anche un proporzionale puro nel caso in cui ci si dovesse trovare dinanzi ad una coalizione, perdente al secondo turno, che superi il 50% più uno al primo e che veda il secondo arrivato non superare il 40%. Pare essere questo il caso dell’, come di Avezzano, Lecce, Maddaloni, per citarne alcuni. Il livore dei toni del Sindaco sull’argomento che trapela soprattutto dall’uso di termini forti come “mollare la mangiatoia” non può diventare la metodologia con la quale si educano i cittadini alla Giustizia, figuriamoci se può allontanare lo spettro del populismo dilagante. Soprattutto se la “mangiatoia” viene citata da un amministratore di lungo corso come lui nei confronti anche di consiglieri comunali alla prima esperienza politico ...