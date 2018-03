Anatomia | scoperto un nuovo organo | è tra i più grandi del corpo umano Potrà spiegare

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 marzo 2018) È statoun, tra i piùdel: si chiama interstizio e non è altro che una fitta rete di tessuti interconnessi e pieni di liquido. Si trova diffuso in tutto l’organismo, sotto la pelle e nei tessuti che rivestono l’apparato digerente, i polmoni, i vasi sanguigni e i muscoli. Agisce come un vero e proprio ammortizzatore, ma la sua presenza potrebbeanche molti fenomeni biologici come la diffusione dei tumori, l’invecchiamento della pelle, le malattie infiammatorie degenerative e perfino il meccanismo d’azione dell’agopuntura. Una scoperta davvero importante, che arriva da uno studio dell’Università di New York e del Mount Sinai Beth Israel Medical Centre, pubblicato sulla rivista Scientific Reports. Etichettato per decenni come semplice tessuto connettivo, l’interstizio era rimasto invisibile nella sua complessità a ...