Analisi Tecnica | Euro FX Future del 27 03 2018

Analisi Tecnica : Bund Future del 27/03/2018 : Chiusura del 27 marzo La giornata del 27 marzo chiude piatta per il contratto a termine sul principale titolo governativo tedesco , che riporta un +0,19%. Lo status tecnico del Future sul Bund è in ...

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future del 27/03/2018 : Chiusura del 27 marzo Punta con decisione al rialzo la performance del derivato sui principali titoli europei , con una variazione percentuale dell'1,41%. Il quadro tecnico del Future sull'EuroStoxx ...

Analisi Tecnica : BTP Future del 27/03/2018 : Chiusura del 27 marzo Modesto recupero sui valori precedenti per il Future sul principale titolo di Stato Italiano , che conclude in progresso dello 0,42%. Tecnicamente, il Future sul BTP è in una ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 27/03/2018 - ore 19.00 : Aggiornamento ore 19.00 Si contrae la performance del cross Euro / Dollaro USA con i prezzi allineati a 1,2414 per una discesa dello 0,23%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'...

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 27/03/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Discreta la performance del derivato italiano , che si attesta a 21.695, in lieve aumento dello 0,74%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna ...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 27/03/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Si muove al rialzo il principale indice di Francoforte , che si attesta a 11.953,5, con un aumento dell'1,41%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 27/03/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il principale indice della Borsa di Milano , portandosi a 22.175. Operativamente le attese sono per un proseguimento della ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 27/03/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Peggiora la performance del cross Euro / Dollaro USA , con un ribasso dello 0,39%, portandosi a 1,2395. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con ...

GP Australia 2018 - l'Analisi Tecnica del primo appuntamento della stagione : Si era reso conto fin da subito che le speranze di scavalcare il rivale erano vane ma ha cercato, ugualmente, di mettere pressione al quattro volte campione del mondo della Rossa. Rimanendo piuttosto ...

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 27/03/2018 : Chiusura del 27 marzo Balza in avanti lo SSE di Shanghai , che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,05%. Lo status tecnico dell' indice della Borsa di Shanghai mostra segnali di ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 27/03/2018 : Chiusura del 27 marzo Risultato positivo per l' Hang Seng Index , che lievita dello 0,79%. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l' indice della Borsa di Hong Kong ...

Analisi Tecnica : indice Nikkei 225 del 27/03/2018 : Chiusura del 27 marzo Prepotente rialzo per l' indice nipponico , che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,65% sui valori precedenti. Lo status tecnico di medio periodo del Nikkei 225 ...

Analisi Tecnica : Euro FX Future del 26/03/2018 : Chiusura del 26 marzo Modesto guadagno per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , che avanza di poco a +0,31%. La tendenza di breve del Future sul cambio Euro/Dollaro è in rafforzamento ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 26/03/2018 : Chiusura del 26 marzo Risultato negativo per il principale indice della Borsa di Milano , con una flessione dell'1,24%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di ...