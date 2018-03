Amiot | il database ad accesso gratuito di news in lingua italiana sulle medicine

meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 marzo 2018), il sito web dell’Associazione Medicadi Omotossicologia, lanciato lo scorso febbraio con una nuova interfaccia per agevolare la ricerca delle informazioni, specialmente agli utenti del web abituati all’interazione 2.0, è diventato in poco tempo uno dei data base di riferimentorelative allecomplementari/non convenzionali: costantemente aggiornato, è accessibile gratuitamente senza alcuna registrazione e contiene i più apprezzabili articoli sul tema delle cure naturali pubblicati dai media in. L’home page del sito è razionale e molto funzionale, disegnata in modo da consentire l’immediata individuazione dei principali argomenti d’interesse, agevolando l’intuitiva navigazione nelle pagine interne. Tra le novità, nella sezione “Omotossicologia” è stata creata una piattaforma denominata “Perchefunziona” che mette a disposizione di medici ...