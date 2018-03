Amici 17 | la Celentano contro Luca | “Hai sbagliato trasmissione”

ALESSANDRA CELENTANO / La malattia influisce sulle sue decisioni ad Amici 17 tra felpa verde e polemiche? : ALESSANDRA CELENTANO è finita sotto la lente per via della malattia che l'ha costretta all'addio al ballo ma i momenti no per lei sono davvero stati molti.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 13:30:00 GMT)

Daniele Rommelli - approderà al serale?/ Amici 17 - il ballerino in crisi : nuovo scontro con la Celentano? : Daniele Rommelli potrebbe riprovarci in questa nuova diretta di Amici 17, dopo aver perso la felpa verde a favore di Lauren, riuscirà a portarla a casa questa volta?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 07:52:00 GMT)

Amici - Alessandra Celentano : "Ho una malattia ai piedi - non posso più ballare. Maria vicina nei momenti più duri" : ROMA - ?Colpisce le articolazioni del primo dito del piede logorandole a poco a poco e provocando, di conseguenze, grossi problemi alle ossa e dolori atroci?. Alessandra Celentano,...

ALESSANDRA CELENTANO MALATA/ Addio al ballo ma grazie a Maria De Filippi e Amici tutto è cambiato! : La professoressa di Amici ALESSANDRA CELENTANO confessa di avere una malattia: "Ho la sindrome dell'alluce rigido, mi sono operata e oggi non posso più ballare"(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:36:00 GMT)

Alessandra Celentano malata/ "Ho la sindrome dell'alluce rigido - non posso più ballare ma Amici mi ha aiutato" : La professoressa di Amici Alessandra Celentano confessa di avere una malattia: "Ho la sindrome dell'alluce rigido, mi sono operata e oggi non posso più ballare"(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 22:20:00 GMT)

Amici - Alessandra Celentano e la malattia che la costringe a non ballare : La maestra di Amici di Maria De Filippi, Alessandra Celentano, si racconta al settimanale DiPiù. Una malattia l'ha costretta a rinunciare a ballare. Si tratta della sindrome dell'alluce rigido. È lei stessa a raccontarne i particolari sulle pagine del giornale: Colpisce le articolazioni del primo dito del piede logorandole a poco a poco e provocando, di conseguenze, grossi problemi alle ossa e dolori atroci. È un male diffuso fra i ...

Amici - Alessandra Celentano : la malattia le impedisce di ballare : In tv siamo abituati a vederla prendere posizioni piuttosto rigide e dare giudizi severi ai suoi allievi, e sembra che niente possa scalfire la sua corazza di temibile insegnante, eppure anche Alessandra Celentano deve fare i conti con difficoltà e disavventure che hanno rischiato di metterla in ginocchio. Intervistata da DiPiù, infatti – come riporta Fanpage -, la professoressa di Amici parla della malattia che la affligge da qualche anno ...

“Sono malata” : Amici - Alessandra Celentano choc. La prof più severa e temuta - a cuore aperto : due interventi prima del talent. “E ora devo fermare i miei piedi” : Ad Amici, ormai, Alessandra Celentano è un pezzo di storia. Ballerina, coreografa e insegnante di danza, è forse la professoressa più severa, quindi più temuta, dai giovani allievi della scuola di Maria De Filippi. Ed è una donna ‘rigida’ anche nel privato, che pochi, però, conoscono. Si è lasciata andare sulle pagine del settimanale Di Più la prof tanto esigente, a cui ha rivelato di esserlo stata e di esserlo ancora persino ...

Amici - bagarre in diretta : Maria De Filippi contro Alessandra Celentano : 'Non sei imparziale'. L'insegnante : 'Sei maestra di ballo?' : La diretta di Amici è appena iniziata ed ecco le prime scintille in studio. Alessandra Celentano interroga nuovamente Valentina , dopo l'insufficienza della scorsa puntata. Questa volta la ballerina è ...

Alessandra Celentano offesa da Maria De Filippi ad Amici 17 : Maria de Filippi contraddice Alessandra Celentano ad Amici 2018 La puntata di oggi di Amici 17 è iniziata con l’interrogazione di Alessandra Celentano nei confronti di Valentina, in cui Maria De Filippi è più volte intervenuta dando fortemente fastidio all’insegnante di danza classica. Mentre l’alunna stava scendendo le scale per raggiungere il palco Alessandra ha affermato di essere molto contenta che Valentina le abbia ...

Valentina vs Alessandra Celentano/ Amici 17 - la ballerina interrogata? Nuova lite in vista : Valentina, Amici 17: la ballerina verrà interrogata da Alessandra Celentano durante lo speciale del sabato che andrà in onda oggi su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 10:12:00 GMT)

Amici 17/ I possibili sfidanti di Irama - Valentina si scusa con la Celentano (7 marzo 2018) : AMICI 17, daytime 7 marzo 2018: oggi andrà in onda una nuova puntata della striscia pomeridiana del talent show di Maria De Filippi, trasmessa da Real Time. (Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 12:38:00 GMT)

Lauren Celentano e Daniele Rommelli stanno insieme?/ Amici 17 - nuovo amore? Un video scatena il gossip : Amici 17, è nato un nuovo amore nella scuola di Canale 5? Tra Lauren Celentano e Daniele Rommelli pare sia nato un flirt e un video postato su Instagram lo dimostrerebbe...(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:03:00 GMT)

Amici 2018 - daytime 5 marzo. Valentina si commuove parlando di Alessandra Celentano : «Mi viene da piangere perché capisci che ogni tanto sbagli» : Valentina - Amici 2018 Lo speciale di sabato di Amici 2018, come ogni settimana, ha lasciato degli strascichi nella scuola, a cominciare dalla querelle tra Valentina e Alessandra Celentano, dopo il rifiuto della ragazza di farsi interrogare. I professori di canto, intanto, comunicano all’aspirante allievo Thomas la decisione presa su un suo eventuale ingresso. Amici 2018, Valentina si ricrede su Alessandra Celentano Dopo la diretta, in ...