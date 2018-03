Amazon | tonfo in Borsa | Trump vuole fargli pagare più tasse

Trump - più tasse Amazon - tonfo in Borsa : ANSA, - NEW YORK, 28 MAR - Donald Trump vuol far pagare più tasse ad Amazon che reagisce con un tonfo in Borsa. Secondo un rapporto di Axios per il presidente americano il colosso dell'e-commerce "sta ...

