Alzheimer | scoperto il meccanismo che blocca la memoria | potrebbe rivoluzionare diagnosi

Scoperto il meccanismo che provoca l' Alzheimer : Un anno fa, la pubblicazione su Nature Communication dello studio condotto in laboratorio dal gruppo di ricercatori Campus Biomedico-Irccs Santa Lucia di Roma, guidati da Marcello D'Amelio. Oggi, la conferma che arriva dal Centro di Ricerche biomediche dell'Università di Sheffield, con la pubblicazione sulla rivista scientifica Journal of Alzheimer's Disease dello studio sull'uomo - a firma italiana - che attraverso particolari scansioni con ...

Alzheimer - scoperto il meccanismo che blocca la memoria e un nuovo anticorpo : Si tratta del primo studio al mondo che dimostra questo collegamento negli esseri umani. Venneri e Matteo De Marco della University of Sheffield hanno eseguito test cognitivi e risonanze magnetiche ...

Un team italiano ha scoperto il meccanismo che blocca la memoria nei malati di Alzheimer : Per la prima volta in uno studio su pazienti, è stato scoperto da scienziati italiani il ruolo chiave di una piccola regione cerebrale, l'area tegumentale ventrale, nella malattia di Alzheimer. Se questa area (deputata al rilascio di una importante molecola 'messaggera' del cervello, la dopamina) funziona poco, ne risente il 'centro' della memoria, l'ippocampo, quindi la capacità di apprendere e ricordare.Resa nota sul Journal of ...