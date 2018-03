Alzheimer - scoperto meccanismo che “attacca” la memoria/ Il ruolo della dopamina nella perdita dei ricordi : Alzheimer, scoperto meccanismo che “attacca” la memoria. Il ruolo della dopamina nella perdita dei ricordi, le ultime notizie sui risultati dell'importante studio di due ricercatori italiani(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 15:52:00 GMT)

Alzheimer - scoperto un meccanismo alla base della perdita di memoria : (Foto: Pixabay) scoperto un nuovo possibile meccanismo utile per individuare precocemente l’Alzheimer: la perdita di memoria potrebbe essere legata alla riduzione della produzione di dopamina nel cervello. A mostrarlo sono due ricercatori italiani che lavorano presso il Dipartimento di neuroscienze l’Università di Sheffield, nel Regno Unito, i quali hanno ottenuto il risultato per la prima volta sull’essere umano. La chiave si ...

Alzheimer : scoperto il meccanismo che attacca la memoria : Quando pensiamo alle epidemie abbiano come riferimento i virus letali che possono infettare il nostro organismo replicandosi nelle cellule umane con grande rapidità. In realtà vi sono altrre patologie, in particolare quelle a carattere neurodegenerativo, che possono considerarsi come una sorta di epidemia, considerando la loro diffusione. Ad esempio attualmente nel mondo vi sono 47 milioni di persone malate di Alzheimer, di cui solo 600mila in ...

Alzheimer - scoperto il meccanismo che blocca la memoria : potrebbe rivoluzionare diagnosi e cure : Per la prima volta in uno studio su pazienti, è stato scoperto da scienziati italiani il ruolo chiave di una piccola regione cerebrale, l'area tegumentale ventrale, nella malattia di Alzheimer. Se questa area (deputata al rilascio di una importante molecola 'messaggera' del cervello, la dopamina) funziona poco, ne risente il 'centro' della memoria, l'ippocampo, quindi la capacità di apprendere e ricordare

Scoperto il meccanismo che provoca l'Alzheimer : Un anno fa, la pubblicazione su Nature Communication dello studio condotto in laboratorio dal gruppo di ricercatori Campus Biomedico-Irccs Santa Lucia di Roma, guidati da Marcello D'Amelio. Oggi, la conferma che arriva dal Centro di Ricerche biomediche dell'Università di Sheffield, con la pubblicazione sulla rivista scientifica Journal of Alzheimer's Disease dello studio sull'uomo - a firma italiana - che attraverso particolari scansioni con ...

