Alzheimer | scoperto il meccanismo che attacca la memoria

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Quando pensiamo alle epidemie abbiano come riferimento i virus letali che possono infettare il nostro organismo replicandosi nelle cellule umane con grande rapidità. In realtà vi sono altrre patologie, in particolare quelle a carattere neurodegenerativo, che possono considerarsi come una sorta di epidemia, considerando la loro diffusione. Ad esempio attualmente nel mondo vi sono 47 milioni di persone malate di, di cui solo 600mila in Italia. Stando alle stime più recenti da parte degli esperti, il numero delle persone malate diè destinato triplicarsi entro il 2050.: nuova ricerca Tuttavia qualcosa si muove sul fronte della ricerca. In particolare Annalena Venneri dello Sheffiled Institute for Translational Neuriscience in Gran Bretagna assieme a Matteo De Marco della University of Sheffield hanno fatto una scoperta che potrebbe rivoluzionare l'approccio a ...