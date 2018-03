Alvaro Soler ritorna in Italia al Marostica Summer Festival e a Forte dei Marmi | LU

Alvaro Soler tornerà live in Italia in estate : Alvaro Soler ha annunciato due concerti in Italia . La prossima estate preparati a cantare live le sue canzoni, segnati le date in calendario nel nostro Paese: 18 luglio 2018 – Marostica Summer Festival – Marostica (VI)12 luglio 2018 – Villa Bertelli – Forte dei Marmi (LU) [arc id=”4794feba-38c2-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Se sei iscritto a My live Nation puoi accedere alla prevendita esclusiva e acquistare i ...

Annunciati i concerti di Alvaro Soler in Italia nel 2018 : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Due concerti di Alvaro Soler in Italia nel 2018: il cantante spagnolo ha annunciato le prime due date estive del nuovo tour! Alvaro Soler sarà ancora una volta il protagonista dell'estate: il cantante si esibirà a luglio in due concerti imperdibili nel nostro Paese. Il numero 1 dei tormentoni estivi canterà il 18 luglio al Marostica Summer Festival in provincia di Vicenza, mentre il 12 agosto si esibirà a Forte dei Marmi, in provincia di ...