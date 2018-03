Alla scoperta di Parma e del suo territorio | un viaggio narrato fra i luoghi

meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Indimenticabili tour su 2 ruotedelle storie e dei sapori della terra del food:, città creativa per la Gastronomia UNESCO. Ad accompagnare i turisti nel regno dell’enogastronomia parmigiana e del suoè Bike Food Stories che organizza giri in bici di mezza giornata o di una giornata intera all’insegna del turismo slow e di qualità. INC Hotels Group propone tariffe speciali per i cicloturisti nelle proprie strutture Best Western Hotel Farnese e nell’Holiday Inn Express di. Con INC Hotels Group, infatti, il tour dell’intera giornata costa 50 euro a persona, mentre il costo della mezza giornata è di 30 euro. È compresa la guida, il noleggio e l’assicurazione. Il prezzo del pacchetto con soggiorno al Best Western Hotel Farnese, comprese anche una cena tipica e la prima colazione è a partire da 90 euro a persona al giorno. All’Holiday Inn Express di...