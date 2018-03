Alfano | Bini | Giovanardi | Finocchiaro | la liquidazione per chi non è stato rieletto La

huffingtonpost

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Angelino, Rosy Bindi, Anna, Carloe tanti altri. Arriva laper i parlamentari non rieletti. Come riporta il quotidiano il Giornale, la quota è di 45mila euro a legislatura. Una cifra complessiva che si aggira introno ai 26 milioni di euro.Entro trenta giorni dalla proclamazione dei nuovi inquilini di Montecitorio e Palazzo Madama, è previsto un assegno di fine mandato per chi se ne torna a casa. Più sobriamente chiamato "assegno per il reinserimento nella vita lavorativa" del parlamentare, che spesso però esce dal palazzo ormai in età da pensione.