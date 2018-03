Alessia Marcuzzi | pioggia di critiche per il look troppo mascolino | ' Sembri Cecchi Paone'

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi : "Mara ha la gastroenterite" : Questa decima puntata dell 'Isola dei Famosi è stata piuttosto scoppiettante e ricca di colpi di scena. Dopo le diverse liti sfociate in diretta, la reazione inaspettata di Simone Barbato e il ritorno ...

Alessia Marcuzzi - pioggia di critiche per il look troppo mascolino : Cravattone a quadretti, ampi pantaloni chiusi da una cinta di Gucci e camicia maschile firmata Max Mara. Il look androgino di Alessia Marcuzzi scelto per la diretta della decima puntata dell' isola ...

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi punge Eva Henger : "Una goccia può far traboccare il vaso" : All' Isola dei Famosi i naufraghi, ormai, perdono la pazienza un po' per tutto e l'inizio della decima puntata è soltanto uno dei tanti esempi che si possono fare. Nino, Amaurys, Simone e Francesca, ...

“Sciacquati la bocca”. Amaurys infuriato all’Isola dei Famosi : l’atleta sbotta in diretta e spaventa i naufraghi (e la povera Alessia Marcuzzi). Con chi ce l’aveva e perché : Una lite furibonda, andata in scena quando L’Isola dei Famosi era appena iniziata e subito dopo un momento molto toccante, il ricordo di Fabrizio Frizzi, che ha visto Alessia Marcuzzi parlare al pubblico con voce rotta e Mara Venier crollare in diretta durante l’applauso per il presentatore scomparso, nascondendo la testa tra le mani per non farsi vedere commossa dalle telecamere. Subito dopo, il reality show ha preso il via e ...

Isola - Alessia Marcuzzi ricorda commossa Fabrizio Frizzi. E Mara Venier scoppia a piangere : La decima puntata dell'Isola dei Famosi è iniziata in modo diverso rispetto al solito, in modo più triste, con un pezzetto di cuore che se ne va.Alessia Marcuzzi, infatti, dopo aver salutato il pubblico a casa e in studio ha voluto salutare Fabrizio Frizzi, scomparso il 26 marzo scorso. "Vorrei ricordare una persona, una delle persone più gentili ed educate che io abbia mai conosciuto nella mia vita. Ti salutiamo tutti", ha esclamato commossa la ...

Alessia Marcuzzi ricorda Fabrizio Frizzi all’Isola dei Famosi : Fabrizio Frizzi e il saluto di Alessia Marcuzzi all’Isola Poche parole ha voluto affermare Alessia Marcuzzi nei confronti di Fabrizio Frizzi in diretta all’Isola dei Famosi. La conduttrice, che stasera ha scelto di vestirsi con calzoni lunghi, camicia e cravatta ha aperto la puntata ricordando ai telespettatori la morte di un amico: “Prima di iniziare voglio fare un saluto ad un amico e collega che noi tutti amiamo.” ...

MARA VENIER/ Lacrime in diretta : Alessia Marcuzzi ricorda Fabrizio Frizzi (L’isola dei famosi 2018) : MARA VENIER, l'opinionista protagonista delle polemiche sul riavvicinamento tra Francesco Monte ed Eva Henger giovedì al Maurizio Costanzo Show. (L’isola dei famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 21:30:00 GMT)

Alessia Marcuzzi si svela - i look dell’Isola : curiosi dettagli : Alessia Marcuzzi, tutto sui look scelti per l’Isola dei Famosi: i dettagli Alessia Marcuzzi ama la moda e questo non era certo un segreto. La bellissima conduttrice le tendenze le crea, non le segue. I fan della donna sono sempre ben attenti a ciò che indossa la loro beniamina. Per questa nuova edizione dell’Isola de […] L'articolo Alessia Marcuzzi si svela, i look dell’Isola: curiosi dettagli proviene da Gossip e Tv.

Alessia Marcuzzi / “Fili - non ne posso più!ì (Isola dei Famosi 2018) : ALESSIA MARCUZZI preoccupata delle sorti del suo programma. Il suo sfogo dopo le continue polemiche sul caso ‘canna- gate’, nonché il cambio di programmazione dal prossimo venerdì 6 aprile.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 09:41:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : Filippo Nardi svela le parole di Alessia Marcuzzi dopo la sfuriata contro Eva Henger : L'ex naufrago, intervistato a Radio Radio, ha parlato della sua recente esperienza nel reality, canna-gate compreso.

“Ma siete matti?”. Isola dei Famosi - l’ultima decisione spiazza tutti. Tra una polemica e l’altra - ecco la notizia che non piacerà sicuramente agli spettatori più affezionati (e forse nemmeno ad Alessia Marcuzzi). “Ma dove andremo a finire?!” : Un’edizione davvero sui generis questa 2018 dell’Isola dei Famosi, reality show che sta vivendo, sotto gli occhi delle telecamere, una serie di polemiche in sequenza che finiscono per tenere banco ogni volta sui social. Dal canna-gate che ha portato all’allontanamento di Francesco Monte alle accuse di omofobia nei confronti di Franco Terlizzi, passando per gli immancabili scandaletti a luci rosse, ce n’è davvero ...

'Vergogna'. Alessia Marcuzzi nel mirino dei social per quanto accaduto all'Isola : FUNWEEK - Sembra proprio non voglia placarsi la polemica sul caso canna-gate scoppiato sull'Isola dei Famosi. A farne le spese, però, sembra essere soprattutto la conduttrice della trasmissione, che ...

Alessia Marcuzzi vs Eva Henger/ Stefania Nobile : "Escono male tutti - anche Francesco Monte" (Isola dei Famosi) : Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, Filippo Nardi rivela un retroscena sul canna-gate dell'Isola dei Famosi, mentre Barbara d'Urso non affronta l'argomento a Domenica Live(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 21:27:00 GMT)

“Ma quanto rosichi”. Paola contro l’ex naufraga. La compagna di Francesco Monte ne ha davvero per tutti. Dopo gli scandali un’altra bordata pesantissima contro il programma di Alessia Marcuzzi sempre più malridotto : Poche settimana ancora poi l’Isola dei Famosi vedrà l’epilogo di questa tormentata edizione. In Honduras come in Italia. Sì perché lontano dal mare di cristallo e dannazione dei naufraghi le chiacchiere, in casa nostra, si sprecano. Ennesimo esempio durante la diretta di Domenica Live dove Paola De Benedetto, che felice si gode la sua storia con Francesco Monte, che non le manda a dire. Iniziando col tirare in ballo Rosa Perrotta definita ...