Alessia Mancini bara sotto gli occhi di Stefano De Martino | il web se ne

“Alessia Mancini l’ha detto a bassa voce”. Ma ora è venuto fuori. La Palapa non era collegata in quel momento con lo studio dell’Isola dei Famosi e la naufraga ne ha approfittato. Peccato che le telecamere abbiano ripreso tutto… : Isola dei Famosi, che puntata la decima! Giusto un breve riassunto per chi si fosse perso l’ultima diretta: è uscito dal reality Simone Barbato, in nomination sono finiti Francesca Cipriani, Nino Formicola e Jonathan Kashanian e Rosa Perrotta ed Elena Morali sono sospese. Nel senso che solo il pubblico, tramite un televoto, deciderà chi delle due può rientrare a pieno titolo in gioco. In mezzo alla puntata, che è cominciata con un ...

Alessia Mancini contro Rosa Perrotta ed Elena Morali all’Isola : spunta il fuori onda : Alessia Mancini: le parole contro Rosa Perrotta ed Elena Morali durante il fuori onda Rosa Perrotta ed Elena Morali hanno molto fatto arrabbiare Alessia Mancini ieri sera durante la diretta dell’Isola dei Famosi. Quanto affermato dalle due naufraghe, infatti, molto ha infastidito l’ex letterina che tuttavia, almeno fino a ieri, poco aveva detto a tal […] L'articolo Alessia Mancini contro Rosa Perrotta ed Elena Morali ...

Alessia Mancini ha ‘barato’ all’Isola dei Famosi? Si accende la polemica : L’Isola: Alessia Mancini ha commesso un’irregolarità nella prova leader? Ieri sera è andata in onda la decima puntata della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. E tra litigate, sorprese e clamorose eliminazioni, c’è stata anche la consueta prova per decretare il mejor e il peor della settimana. Una sfida vinta dalla naufraga Alessia Mancini. Tuttavia nelle ultime ore si è accesa una polemica sui social, che ha già ...

Isola dei Famosi 2018 - liti e Simone eliminato/ Alessia Mancini asfalta Rosa - ma è bufera (decima puntata) : Isola dei Famosi 2018, pagelle: Simone eliminato, Alessia Mancini asfalata Rosa Perrotta, ma finisce nella bufera per una scorrettezza nei confronti di Jonathan.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 13:35:00 GMT)

Isola dei famosi - altra bufera : 'Alessia Mancini ha barato sotto gli occhi di De Martino - e lui...'. Tutto una farsa? : Un altro caso di 'truffa' all' Isola dei famosi . Questa volta sotto accusa ci finisce Alessia Mancini , che nella prova del mejor contro Jonathan Kashanian avrebbe palesemente barato sotto gli occhi '...

Isola - Rosa ed Elena ironizzano sui ‘25 anni di televisione’ di Alessia Mancini. Lei zittisce la Perrotta : «Sulle esterne sei più brava di me» : Isola dei Famosi 2018 - Alessia Mancini Scintille nella parte finale della decima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 (qui la diretta minuto per minuto). Rosa Perrotta ed Elena Morali hanno lasciato l’Isola che non c’è e sono tornate assieme al gruppo dei naufraghi in Palapa, ma è bastato poco per accendere la miccia. Le due, durante il loro periodo di permanenza sull‘Isola che non c’è, hanno spesso sparlato del ...

Rosa Perrotta e Elena Morali criticano le carriere di Gaspare e Alessia Mancini : scoppia il putiferio : Isola dei Famosi, Rosa Perrotta e Elena Morali rimproverate da Alessia Marcuzzi, Mara Venier e Bossari Elena Morali e Rosa Perrotta sono tornate in gioco all’Isola dei Famosi dopo due settimane passate in solitudine sull’Isola che non c’è. E le loro confidenze non sono piaciute a più di qualcuno. L’ex tronista di Uomini e Donne […] L'articolo Rosa Perrotta e Elena Morali criticano le carriere di Gaspare e Alessia ...

Marco Ferri accusa Alessia Mancini e Amaurys all’Isola dei Famosi : Alessia Mancini e Amaurys accusati da Marco Ferri all’Isola Marco Ferri ha fatto stasera il suo ingresso nello studio dell’Isola dei Famosi, e intervistato dalla Marcuzzi ha rivolto delle pesanti accuse a Alessia Mancini, Amaurys e il loro gruppo. Dopo aver mostrato il best dell’ex naufraga con le immagini più belle della sua avventura honduregna, la bionda conduttrice ha affermato che inizialmente aveva visto Ferri molto ...

Alessia MANCINI/ Lo screzio con Formicola : "È ingeneroso" (Isola dei Famosi 2018) : Sull'Isola dei Famosi 2018 ALESSIA MANCINI ha tirato un sospiro di sollievo dopo l'uscita dei suoi principali antagonisti. Ma non sono mancati scontri con Valeria Marini. (Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 23:41:00 GMT)

Isola dei Famosi - Nino Formicola sempre più nervoso : Alessia Mancini gli volta le spalle : Isola dei Famosi, Nino Formicola nervoso: Alessia Mancini delusa dal suo comportamento pronta a voltargli le spalle Il gruppo formato da Alessia Mancini, Nino Formicola e Bianca Atzei sembra avere i primi momenti di instabilità all’Isola dei Famosi. A far vacillare l’unione dei tre naufraghi, come mostrato oggi durante il day time, pare sia stato […] L'articolo Isola dei Famosi, Nino Formicola sempre più nervoso: Alessia ...

Isola dei famosi - Rosa Perrotta umilia Alessia Mancini : vietato essere mamma e andare in tv : Le vediamo nei talk-show indignarsi davanti all' ennesimo caso di omicidio che ha come vittima una donna, parlano di 'femmincidio' come piaga di una società incapace di emanciparsi da un modello ...

Bianca Atzei/ La "protezione" di Alessia Mancini e la "benedizione" di Valeria Marini (Isola dei famosi 2018) : Sull'Isola dei famosi 2018 Bianca Atzei ha ritrovato il sorriso. La cantante ha legato con Jonathan Kashanian e l'ultima arrivata Valerina Marini. Canzoni in spiaggia per il trio. (Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 10:19:00 GMT)

Valeria Marini lite con Alessia Mancini e Francesca Cipriani/ Lascia il programma? (Isola dei famosi 2018) : Valeria Marini al centro dell’Isola dei famosi 2018. La showgirl ha conquistato Simone Barbato, duetta con Bianca Atzei e litiga con Alessia Mancini.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 07:20:00 GMT)

Isola dei famosi - il complotto tra Francesca Cipriani e Alessia Mancini : come faranno fuori la Marini : La permanenza di Valeria Marini all'Isola dei famosi potrebbe rivelarsi più breve del periodo. Dopo il suo arrivo in Honduras, non tutti hanna preso bene la sua presenza, a cominciare da Francesca ...