Alessandria | prof legata a una sedia in classe e presa a calci

In una scuola superiore di Alessandria un gruppo di studenti ha legato alla sedia la professoressa e l'ha presa a calci : Legata alla sedia con lo scotch e presa a calci dagli studenti. Una professoressa di un istituto superiore di Alessandria è la vittima della violenza, denunciata sulle pagine de La Stampa in un articolo a firma di Antonella Mariotti.La professoressa ha difficoltà motorie e un fisico fragile: durante una lezione i ragazzini di una prima l'hanno legata alla sedia della cattedra e presa di mira a calci. Alcuni di loro, quelli che non ...