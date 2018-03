Al via le semifinali play-off scudetto

Volley : Superlega - via alle semifinali con Civitanova e Modena : L'altro confronto andrà in scena giovedì tra Sir Safety Conad Perugia e Diatec Trentino in diretta su RAI Sport + HD. I due incroci sono i remake delle semifinali del torneo 2016/17, nonché di Del ...

Semifinali viareggio Cup - dove vedere le partite in TV e in streaming : dove vedere Semifinali Viareggio Cup Tv streaming, alle 15 e alle 17 si disputeranno le due Semifinali della 70esima edizione della Viareggio Cup: in campo Juventus-Fiorentina e Inter-Parma. L'articolo Semifinali Viareggio Cup, dove vedere le partite in TV e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Torneo di viareggio 2018 : semifinali in tv e orari partite su Rai Sport Video : Sono rimaste quattro squadre del #Campionato Primavera a contendersi il successo del #Torneo di Viareggio 2018: #Inter Primavera, Parma Primavera, Juventus Primavera e Fiorentina Primavera. A re la programmazione tv di Rai Sport per le semifinali, con gli orari della diretta sul canale numero 57 del digitale terrestre. L'Inter è riuscita ad avere la meglio sul Genoa ai quarti di finale [Video], dopo una partita più sofferta del previsto. I ...

Le semifinaliste del viareggio : Saranno Inter-Parma e Juventus-Fiorentina le semifinali della 70ª edizione del Torneo di Viareggio, in programma lunedì prossimo con diretta su RaiSport. Quarti di finale equilibrati e decisi sul ...

viareggio Cup 2018 : calendario quarti - semifinali e finale Video : La #Viareggio cup 2018 entra nel vivo, oggi in campo le sedici squadre qualificate agli ottavi di finale. A re, il calendario di quarti, semifinali e finale del Torneo di Viareggio, giunto quest'anno alla sua 70^ edizione. Tra le partite più attese di oggi c'è Milan-Parma Primavera: rossoneri favoriti, ma i ducali hanno mostrato buone cose nella prima parte del torneo. Per un ulteriore approfondimento sugli ottavi di finale di oggi, ecco le ...

Torneo di viareggio 2018 : tabellone quarti - semifinali e date Video : Dopo la fine della fase a gironi, il Torneo di Viareggio 2018 entra nella fase calda. A re il tabellone dei quarti e delle semifinali, con le date e gli orari previsti. Meno di 24 ore fa, vi abbiamo proposto l'approfondimento sulle partite degli ottavi di finale in tv [Video], trasmesse su Rai Sport, con gli orari e gli stadi in cui verranno disputati i match di domani, mercoledì 21 marzo. Sono 16 le squadre rimaste in gioco per contendersi la ...

Coppa Italia 2018 : semifinali al via con Atalanta-Juventus e Milan-Lazio su Rai 1 : Milan-Lazio La 71° edizione della Coppa Italia arriva alle decisive battute finali. Quattro squadre in corsa per il titolo: si riparte dalle semifinali, che prevedono la doppia sfida andata e ritorno. Apre il programma l’incontro di Bergamo, sul campo dell’Atleti Azzurri d’Italia, tra Atalanta e Juventus, mentre a San Siro il Milan ospita la Lazio dopo il ‘velenoso’ match di campionato, segnato dal gol di mano di ...