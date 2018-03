Airbus | sigla lettera intenti con Aegean per 30 A320neo 2

Airbus : sigla lettera intenti con Aegean per 30 A320neo : Roma, 28 mar. (AdnKronos) – Aegean Airlines, il più grande vettore della Grecia, ha siglato una lettera d’intenti con Airbus per l’acquisto di 30 aeromobili della Famiglia A320neo, di cui 20 aeromobili A320neo e 10 A321neo. Il vettore si procurerà inoltre un numero significativo di aeromobili A320neo attraverso delle società di leasing. Aegean opera attualmente con una flotta di 46 aeromobili Airbus (37 A320, otto A321 e un ...

Airbus ed Emirates siglano accordo per 36 aeroplani A380 : Teleborsa, - Il produttore francese di aeroplani Airbus e la compagnia aerea di Dubai Emirates hanno siglato un memorandum of understanding per 20 aeroplani A380, con un'opzione per altri 16 ...