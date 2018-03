Agrigento | sgominata la gang dei furti al supermercato | sei arresti a Favara

meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Palermo, 28 mar. (AdnKronos) –dai Carabinieri del Comando provinciale dila ‘’ deiai supermercati. In manette sei favaresi. “Hanno tentato di giustificare l’enorme quantitativo di prodotti e merce in loro possesso nei modi più disparati ma non sono riusciti a convincere i Carabinieri che li avevano fermati ad un posto di blocco – spiegano gli inquirenti – E così, dopo aver richiesto, inutilmente, la prova di acquisto di tutta la merce trovata nella loro autovettura, i militari hanno effettuato nell’immediatezza una serie di accertamenti, visionando i filmati delle telecamere di sicurezza dei principali esercizi commerciali dell’area, tra Cammarata e San Giovanni Gemini, accertando quanto realmente accaduto”. Si è così scoperto che i video immortalavano tutti i sospettati mentre erano intenti a ...